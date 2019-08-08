Что может подстегнуть инфляцию в Беларуси? Вадим Иосуб

8.08.2019, 17:20

Вадим Иосуб

Фото: onliner.by

Есть внутренний и внешний факторы.

Денежно-кредитная политика Нацбанка способствует достижению поставленного показателя инфляции. Однако административный рост зарплат и антироссийские санкции могут ее ускорить.

Цель, которую декларирует Национальный банк в отношении инфляции к концу 2019 года, кажется реалистичной, особенно если в Беларуси откажутся от практики административного увеличения зарплат. Однако, на мой взгляд, более реалистичен такой сценарий: к концу года инфляция будет чуть выше — в пределах 5,5 %. Впрочем, разница между 5 и 5,5 % не такая уж большая. Вряд ли население почувствует ее на своем кошельке. Все-таки это не десятки процентов. По большому счету такой разрыв будет представлять интерес только для экономистов.

На уровне инфляции благоприятно сказывается ответственная денежно-кредитная политика Нацбанка. Правда, есть и риски. Они связаны в первую очередь с тем, что правительство периодически и с разной степенью успешности пытается искусственно подстегнуть рост доходов граждан. Иногда для этого применяют даже административные меры. Как следствие, сегодня рост реальных располагаемых доходов населения превышает 7 % год к году и существенно опережает рост производительности труда. Пока это серьезных проблем не создает, потому что наблюдаемый рост оплаты труда фактически означает возврат на былые позиции после падения в 2015 и 2016 годах. Однако если темпы увеличения реальных доходов граждан по сравнению с производительностью труда сохранятся, то инфляционные риски непременно усилятся.

Есть и внешние риски. Они связаны в первую очередь с Россией. Сейчас у страны-соседки все складывается относительно неплохо, в частности укрепляется российский рубль. Тем не менее с повестки дня не сняты вопросы, касающиеся введения новых экономических санкций против РФ, которые затрагивают в том числе госдолг и государственные банки. В случае введения подобных мер и существенного ослабления российского рубля национальная валюта Беларуси автоматически просядет по отношению к доллару и евро. Правда, с вдвое меньшей амплитудой. Тем не менее это приведет к росту цен на весь импорт, то есть на все (включая энергоносители), что мы покупаем за валюту. Как следствие, такая ситуация наверняка подстегнет инфляцию.

Вадим Иосуб, «Белорусы и рынок»