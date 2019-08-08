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Требования Дании могут отложить «Северный поток-2» на 8 месяцев

  • 8.08.2019, 17:26
Требования Дании могут отложить «Северный поток-2» на 8 месяцев

Это будет стоить дополнительно 660 миллионов евро.

Проект российского газопровода "Северный поток-2" может быть отложен до восьми месяцев и стоить дополнительно 660 млн евро из-за препятствий в получении необходимых разрешений от Дании.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оператора трубопровода Nord Stream-2, передает "Европейская правда".

Российская компания подала две заявки датской власти, первая из которых была предложена более двух лет назад. В марте Датское энергетическое агентство запросило экологическую оценку третьего варианта маршрута.

Nord Stream 2 назвал запрос на третий маршрут "нарочитой попыткой отсрочить завершение проекта".

Nord Stream 2 в ответ на жалобу датской власти в апреле заявил, что расходы, связанные с новым запросом на третий маршрут, уже составили более 100 млн евро.

Согласно письму, оказавшемуся в распоряжении Reuters, запрос на третий маршрут может привести к задержке до восьми месяцев и последующим расходам в размере 560 млн евро. Начальный бюджет проекта составлял 9,5 млрд евро.

"Задержка проекта приведет к значительным финансовым потерям для Nord Stream 2", - говорится в письме.

Отмечается, что Reuters получило письмо от датского апелляционного совета по энергетике в соответствии с законами о свободе информации.


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