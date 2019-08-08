закрыть
8 августа 2019, четверг, 19:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Как воспользоваться правом на отсрочку для продолжения образования

1
  • 8.08.2019, 17:30
  • 1,056
Как воспользоваться правом на отсрочку для продолжения образования

Разъяснило Министерство образования.

10 августа вступает в силу закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Информация пригодится, если накануне вы поступили в учреждение образования, сообщает «Витебский курьер» со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.

Те, кто зачислен до 10 августа и подтверждает это документально, может реализовать свое право на отсрочку для продолжения образования.

Справку о том, что гражданин зачислен, с уточнением, с какого числа, выдают в учреждении образования (постановлением Минобразования номер 67 определена форма справки).

В случае, если у членов комиссии возникают дополнительные вопросы, они могут запросить выписку из приказа о зачислении.

Для реализации права на отсрочку для продолжения образования имеет значение дата зачисления гражданина в учреждение образования, а не дата рассмотрения комиссией документа о зачислении.

Аспиранты, которым предстоит поступать в октябре (нужны подтверждающие документы), смогут воспользоваться правом на поступление и приступить к обучению. Однако, возможно, что в последующие призывы им нужно будет сделать перерыв в обучении, чтобы отслужить, ведь поступать они будут уже в период действия нового закона.


популярное за неделю

Мнение

Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип