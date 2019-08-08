Как воспользоваться правом на отсрочку для продолжения образования 1 8.08.2019, 17:30

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Разъяснило Министерство образования.

10 августа вступает в силу закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Информация пригодится, если накануне вы поступили в учреждение образования, сообщает «Витебский курьер» со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.

Те, кто зачислен до 10 августа и подтверждает это документально, может реализовать свое право на отсрочку для продолжения образования.

Справку о том, что гражданин зачислен, с уточнением, с какого числа, выдают в учреждении образования (постановлением Минобразования номер 67 определена форма справки).

В случае, если у членов комиссии возникают дополнительные вопросы, они могут запросить выписку из приказа о зачислении.

Для реализации права на отсрочку для продолжения образования имеет значение дата зачисления гражданина в учреждение образования, а не дата рассмотрения комиссией документа о зачислении.

Аспиранты, которым предстоит поступать в октябре (нужны подтверждающие документы), смогут воспользоваться правом на поступление и приступить к обучению. Однако, возможно, что в последующие призывы им нужно будет сделать перерыв в обучении, чтобы отслужить, ведь поступать они будут уже в период действия нового закона.