Все как в сказке «Тараканище» 2 Алексей Навальный

8.08.2019, 17:37

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Если россияне перестанут бояться - Путин побежит в Париж с такой скоростью, что забудет ордена снять.

Вау, я так отстаю от повестки, что боюсь даже и писать сейчас много. Утром по радио сказали, что обыски у наших юристов.

А сейчас вот пришел защитник и говорит, что и офисы захвачены, технику изымают, а сотрудников отлавливают по кафе нашего бизнес-центра.

Посмотрим, что будет дальше, пока кратко:

Собственно, главное написано в оглавлении этого самого «проверочного материала», о котором вышел пресс-релиз СК в разгар акции 3 августа.

Там так и сказано, весьма откровенно, в левом верхнем углу: «о пресечении каналов финансирования».

Не о проверке, в порядке ст. 144 УПК, не «о результатах финансового мониторинга», не «о реагировании на сообщение ЦБ РФ», а прямо указание типа «активного мероприятия» — тысяче первой попытке остановить нашу деятельность, запретив вам нас поддерживать.

С этого самого момента, когда в 2011 году я написал этот пост и начал собирать с вас деньги на зарплату первому юристу «Роспила» — той самой Любови Соболь, ставшей сейчас одним из лидеров протеста и символом борьбы за право голоса, Кремль сходит с ума от мысли, что совсем под боком сидит абсолютно независимая организация. И все ей — организации этой — пофиг. Не запугаешь ее, не подкупишь, не повлияешь «через спонсоров», потому что гарант независимости ФБК — несколько десятков тысяч людей, ежемесячно заходящих сюда и отправляющих нам свою трудовую тысячу рублей.

1.То, что мы сейчас видим, — это самая агрессивная попытка заткнуть нам рот из того, что было, но в целом ничего нового.

2. Мы не сдадимся, не уедем и занятия своего не бросим. Россия — наша страна, другой у нас нет.

3. Сейчас нам важно, чтобы и вы нас не бросили, а продолжали поддерживать. И морально (просто напишите в любой соцсети, если когда-нибудь перечисляли нам деньги), и материально: заходите сюда, у нас явно будут новые расходы после такого рейда.

4.Уверен, что такая агрессия связана с важной тактической целью — сорвать «Умное голосование». Кремль его страшно боится, особенно в Москве и Питере. Зовите туда всех, как можно громче и сильнее.

5.Вы же понимаете, что стратегическая цель этого рейда и фабрикации всех остальных нелепых уголовных дел — запугивание.

Ну раз понимаете, то и не путайтесь. Ничего такого страшного. Теперь вся внутренняя политика Путина будет только из такого состоять.

Да и наплевать. Всех не пересажают. Да, случайных упекут, но их и так сейчас упекают («дело СЕТИ», «дело Нового величия»).

Эта власть глупа и вредна, она держится только на страхе. Как только перестанем бояться — все, от Путина до Золотова и Памфиловой, побегут в Париж с такой скоростью, что забудут ордена снять и бороды отстегнуть.

Не бойтесь выходите на митинги. Проявляйте солидарность. Не молчите.

Это не страшно. Все как в сказке «Тараканище».

Алексей Навальный, navalny.com