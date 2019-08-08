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Талисман Дня белорусской письменности в Слониме взяли из интернета

  • 8.08.2019, 17:45
Талисман Дня белорусской письменности в Слониме взяли из интернета

К изображению льва только прифотошопили корону и перо.

Ко Дню белорусской письменности в Слониме придумали веселый талисман. К стоковому изображению льва прифотошопили корону и перо. И что интересно, этого оказалось достаточно — местные власти утвердили такой логотип, пишет nn.by.

«Не знаю, были ли конкуренты. Я свой вариант отправила и его приняли. Льва выбрала, потому что он на гербе Слонима.

Правда, сначала сказали переделать, мол, слишком мультяшный. Я переделала, но первый вариант, наверное, понравился больше, потому что его и оставили», — рассказала журналистам создательница логотипа Елена Лойко. Она работает делопроизводителем в яслях-саду №14 Слонима.


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