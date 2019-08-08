Александр Глеб: Чувствую, что могу быть полезен «Ислочи» 5 8.08.2019, 18:06

Фото с сайта pressball.by

Белорусский полузащитник рассказал о переходе в новый клуб.

- Для меня это новый вызов. Я прихожу в динамично развивающийся футбольный клуб. Хорошо знаю руководителя клуба, очень дружу с тренерским штабом "Ислочи". С этой командой у меня всегда были теплые отношения. Когда находился без клуба, я поддерживал форму с "волками". Мне нравится обстановка в команде: здесь классный коллектив, замечательная атмосфера и хорошие условия для работы.

Ранее я всегда был только футболистом, поэтому другие клубные процессы меня не интересовали, да и я был от них абстрагирован. Но я чувствую, что могу быть полезен футбольному клубу "Ислочь". Если будет позволять здоровье, то буду помогать команде на футбольном поле. Также есть желание попробовать себя в новой роли: хочу посмотреть, в каком направлении мне двигаться дальше. Возможно, мне понравится быть спортивным директором. Может быть, в скором времени главным тренером, или вообще руководителем. Я хочу остаться в нашем футболе и помогать ему развиваться. Очень хочу помогать "Ислочи" во многих компонентах. У меня уже есть несколько идей.

- Можете их озвучить?

- Например, отправить тренерский штаб на стажировки в зарубежные команды, чтобы тренеры "Ислочи" там обучались, получали новый опыт и знания. Возможно, договориться о сотрудничестве ДЮСШ "Ислочь" с зарубежными футбольными академиями. У меня есть интересные планы, как это осуществить. В общем, хочу поработать в этом направлении. Есть огромное желание помочь клубу сделать следующий шаг в развитии.

- Долго ли шли переговоры по поводу вашего контракта?

- Финансовый вопрос меня вообще не интересовал. Для меня самое главное – это семья. Совсем недавно у меня родился еще один ребенок. Мне важно, что семья будет рядом со мной , а я в это время буду работать и развиваться. Еще я вижу, как развивается футбольный клуб "Ислочь": идет строительство собственной базы, с каждым годом увеличивается число занимающихся детей в ДЮСШ "Ислочь", — цитирует Глеба пресс-служба клуба.