Протест в Солигорске: Чиновники боятся людей 4 8.08.2019, 18:17

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Солигорчане выступили против строительства новой церкви

В Солигорске в новом микрорайоне планируется построить церковь. Местные власти объявили о общественные слушания, но, по мнению активистов, сделали это так, чтобы об этом узнало как можно меньше людей. Почему жители выступают против строительства церкви?

- Во-первых, я хочу видеть Беларусь светским государством, - объясняет «Солидарности» житель Солигорска Павел Батуев. - Во-вторых, интересы православных, по моему мнению, удовлетворены, на сто процентов.

В Солигорске самая большая церковь в Минской области. Спросите любого жителя, как строили собор Рождества Христова. Это секрет Полишинеля. Проводились субботники. Кроме того, людей заставляли писать заявления, что они добровольно жертвуют часть ежемесячного заработка на нужды строительства. Это длилось не один и не два года. В Солигорском районе официально зарегистрировано 20 приходов православной церкви. Разве они переполнены? Еще строят две церкви на улице Набережной.

Собеседник «Солидарности» обращает внимание на то, что для строительства новой церкви планируется вырубить часть леса.

- Солигорск - город с не самой лучшей экологической ситуацией. Каждое дерево, по моему мнению, должно охраняться. Отдать на вырубку лес для того, чтобы угодить узкой группе верующих, для меня это выглядит нерациональным. Я категорически против.

Солигорский райисполком объявил общественные слушания, касающиеся строительства церкви.

- О них проблема узнать. Информация есть на сайте райисполкома, но она не индексируется через поиск. Ты должен знать, в какой графе это есть. Если ты заходишь на сайт и набираешь «общественные слушания», он выдает тебе устаревшие новости с 2015 года.

Было объявление в печатной версии газеты «Шахтер». Кто ее читает?

Таким образом много людей отсекается от участия в дискуссии. Формат слушаний таков: ты должен прийти как заинтересованное лицо в райисполком в течение трех недель и высказать свои замечания. Наша активистка сходила на прием. Ей сказали: пишите свои замечания письменно, и мы их рассмотрим.

Активисты создали петицию против строительства церкви в Солигорске. За день ее подписало более 200 человек.

Почему власти выбрали такой формат общественных слушаний и не организуют встречу с населением?

- Во-первых, их не волнует мнение жителей. Председатель райисполкома - человек, которого люди не выбирали. Его карьера от мнения жителей никак не зависит. Его назначил «президент». Если бы были выборы, человек бы думал, что он должен сверять ожидания людей, заботиться о их благополучии и комфорте.

Во-вторых, наши чиновники боятся людей. Наверное, в глубине души они понимают, что не должно столько внимания уделяться одной из религиозных групп. В городе хватает других проблем. У нас нет аппарата МРТ. Вроде бы он появится в 2020 году. Но один аппарат не решает проблемы диагностики. В Солигорске не хватает врачей. Есть районы, к которым с проблемой доходит горячая вода. Есть вопрос с общественным транспортом. Если для Минска купили 300 автобусов с кондиционерами, то в Солигорске их нет, и как ответил мне директор автопарка, не планируется приобретать. Есть проблемы плохих дорог во дворах. Это надо решать в первую очередь.

Кроме тех, кто ходит в церковь, есть еще 96% населения. И о них не думает и не заботится никто. С одной стороны, есть имитация общественных слушаний, с другой - имитация заботы о гражданах.

Возможно ли в Солигорске развитие сценария, как в Екатеринбурге, где люди протестовали против уничтожения сквера ради строительства храма?

- Было бы хорошо, чтобы власти прислушались к усмотрению жителей - с помощью петиций и мониторинга соцсетей. Не хотелось бы чтобы противостояние дошло до физического насилия, так как это ненормально. Ненормально, когда религиозный вопрос в 21-м веке перерастает в физическое насилие между государством, за которой стоит церковь, и активистами.