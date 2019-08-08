В Ленинском районе Минска снесут около 600 частных домов 3 8.08.2019, 18:30

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На что рассчитывать жильцам?

В Ленинском районе Минска сегодня насчитывается около 600 индивидуальных усадеб, которые по генеральному плану подлежат сносу. Где-то снос начнется в ближайшее время, где-то — не раньше 2030 года. О сроках и о том, на что могут рассчитывать собственники, «Минскому курьеру» рассказал глава района Сергей Павочка.

— На каждую территорию разработан проект детального планирования. О конкретных сроках реализации говорить сложно, это зависит от многих факторов. Приведу два примера. К освоению территории частного сектора в границах улиц Серебрянской, Серебрянской Малой, Крайней и переулка Серебрянского, где 40 домовладений, планируют приступить не раньше 2030 года, — говорит глава района. — А вот расположенную по другую сторону реки Свислочи индивидуальную застройку в границах улиц Полевой, Маяковского, Оранжерейной, Пожарной предполагают снести в ближайшие годы. В сентябре решением Мингорисполкома будет определен заказчик. В этих кварталах проектом предусмотрено строительство двух многоквартирных домов и двух многоуровневых паркингов, а также благоустройство и озеленение прибрежной зоны.

Кому стоит готовиться к переезду в ближайшее время? В Лошице-10 под снос попадают 30 домов на улице Чижевских. Часть домовладельцев переехали, завершить отселение планируют до середины 2020 года. Заказчик — УКС Мингорисполкома. В Лошице-5 по 110 усадьбам готовится проект решения о предстоящем изъятии земельного участка. До сентября собственникам направят копии решения о предстоящем изъятии. Затем заказчик УКС Ленинского района предложит варианты: денежную компенсацию за дом либо квартиру типовых потребительских качеств.

Какие варианты сегодня предлагают жильцам сносимых домов. Сергей Павочка привел несколько примеров:

— В доме площадью 100 кв. м зарегистрирована семья из трех человек. Им могут предложить одну или несколько квартир такого же метража в совокупности. Если же площадь домовладения, скажем, 50 кв. м и пятеро зарегистрированных жильцов, то им дадут квартиру не менее 75 кв. м из расчета по 15 кв. м на каждого человека. Бывают случаи, когда домовладелец берет денежную компенсацию.

По закону жилплощадь должна быть предоставлена в том же населенном пункте, в нашем случае в Минске, а не в районе проживания. Однако многим предлагают квартиры здесь же, в Лошице, где часть жилых помещений передают в коммунальную собственность для последующего переселения в них жителей сносимых домов.