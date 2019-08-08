Две попытки Путина Олег Панфилов, «Крым.Реалии»

8.08.2019, 18:49

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Неудобные вопросы о «неизвестной» войне.

Ближе к полуночи 8 августа началась война. Точнее, война шла давно – ее надо было остановить. Об августовской войне 2008 года написано много – в основном это «шедевры» российской пропаганды, которая не хочет отвечать на неудобные вопросы.

В 2012 году Владимир Путин перестал пересказывать старые пропагандистские сказки и сказал прямо: «Это не секрет, план был, и в рамках его мы действовали. Он разработан был Генштабом в конце 2006-начале 2007 года и согласован со мной. В рамках плана мы готовили югоосетинских ополченцев». Конечно, Путин понимает, что рано или поздно правда о войне должна просочиться. Семь лет назад он решил признаться, но не извиниться.

На самом деле он описал только маленькую часть из того, что готовила Россия в отношении Грузии, и началось это намного раньше. Тогда, в 2008 году, его местоблюститель Дмитрий Медведев пытался оправдать начальника, заявив, что принял решение о начале операции самостоятельно. Вряд ли нашелся человек, который бы тогда поверил Медведеву, как и сказкам о том, что несколько сотен российских танков смогли за несколько часов проехать почти 4-километровый тоннель с односторонним движением без вентиляции.

Со временем неудобных вопросов набралось много. Но для начала неплохо знать о хронологии причин.

13 сентября 2001 года по инициативе фракции «Новые правые» парламент Грузии единогласно принимает постановление о начале процесса вступления Грузии в НАТО. Через несколько недель на встрече с Шеварднадзе Путин заявил, что Россия выведет свои войска из Абхазии на следующий день после того, как этого потребует грузинское руководство. «Если Грузия решит восстановить свою юрисдикцию в Абхазии путем применения силы, то российских войск там не должно быть», – сказал Путин.

Решение парламента не было чем-то неожиданным – именно грузинское общество требовало от Шеварднадзе возвращения более 300 тысяч беженцев в Абхазию, откуда их выгнали в 1993 году с помощью российской армии. Вначале Ельцин, потом Путин так ничего и не сделали для того, чтобы восстановить справедливость и признать свою вину за участие в войне. Напротив, они всячески поддерживали абхазских сепаратистов, понимая, что лучшего механизма для шантажа строптивых грузин придумать невозможно.

Шло время, Кремль не желал ничего менять, и ситуация в грузинском обществе изменилась – люди поняли, что единственным защитником может стать только НАТО. Это понял даже старый коммунист Шеварднадзе. С 2001 года началась активная интеграция. Путин был еще в том периоде, когда он много говорил о демократии и правах человека, хотя и ставил главной своей задачей восстановление отношений на постсоветском пространстве. Однако, судя по всему, он еще не осознавал, что применять первым – кнут или пряник, поэтому слова о выводе российских войск были, скорее всего, «от пряника», но за ними чувствовалась угроза.

Дальше – больше. 11 марта 2002 года на неформальном саммите СНГ в Алма-Ате Путин заявил, что никакой трагедии в военном присутствии американцев в Грузии «нет и быть не может», «если можно среднеазиатским государствам, то почему нельзя этого же Грузии?». Он лицемерил – американская база «Манас» была только в Кыргызстане, там не было оружия, это был транзитный аэродром. В тот же день Джордж Буш заявил, что 150 американских инструкторов отправятся в Грузию для тренировки грузинских военных с целью проведения антитеррористической операции в Панкисском ущелье, и с 15 марта американцы занялись тренировкой четырех батальонов ВС Грузии, чтобы грузинские военные сами смогли провести антитеррористическую операцию.

В окружении Путина начался разброд, и «ястребы» пошли в атаку: 22 марта Дмитрий Рогозин призывает российское правительство включить рычаги экономического давления на Грузию. Он уже был председателем комитета Государственной думы по международным делам и пользовался авторитетным мнением. Через год Рогозин будет назначен специальным представителем президента России по проблемам Калининградской области, связанным с расширением Европейского союза, то есть участником противостояния с ЕС. Через семь лет, в 2008 году, Рогозина отправят в Брюссель – представителем России при НАТО, и в течение почти четырех лет он будет делать все, чтобы у России и НАТО не было отношений. Но пока, в 2002 году, Рогозин стал понимать опасность сближения Грузии с НАТО.

Потом было много событий, связанных с интеграцией Грузии в НАТО. После «революции роз» новый президент Михеил Саакашвили попытался наладить отношения с Путиным, несколько раз повторив, что Грузия не собирается размещать на своей территории иностранные военные базы, но Россия должна вывести свои. Созданные после захвата Красной армией Грузии в 1921 году, базы Закавказского военного округа со штабом в Тбилиси состояли из 190 тысяч военнослужащих, 1,5 тысяч танков, 2,5 тысяч боевых бронированных машин, 1 тысячи орудий, минометов и РСЗО, 250 боевых и транспортных вертолетов. Половина из них дислоцировалась в Грузии.

И в Тбилиси, и в Москве понимали, что эта мощная армейская группировка может в любой момент превратить Грузию в очередную оккупационную зону, как уже не раз было с 1801 года. Поэтому Грузия начала требовать вывести российские базы со своей территории, и в 2005 году Москва согласилась, а в 2007 году вышел последний эшелон с бронетехникой. Ситуация кардинально изменилась, и в стратегическом плане России пришлось разрабатывать новый план контроля над Грузией, который закончился в 2008 году оккупацией. Тем более, что в 2006 году грузинский парламент проголосовал единогласно за интеграцию Грузии в НАТО, а в январе 2008 года на референдуме 77 процентов населения проголосовало за вступление страны в НАТО.

Неудобных вопросов о войне много. Вот лишь несколько.

В массовом приложении «Деловой вторник» газеты «Труд» 29 июля появляется статья Антона Кривенюка: «10 июля многое поменялось. Россия, отправив свои боевые самолеты в Южную Осетию и с помощью МИД сообщив, что это именно ее самолеты, впервые дала понять, чего она хочет».

За месяц до этого в газете Le Monde Путин упомянул о новой «находке» – теперь причиной конфликта с Грузией он назвал Косово:

Зачем 5 августа в Цхинвали приехали 300 добровольцев из Северной Осетии?

Зачем 6 августа через Рокский тоннель на территорию Грузии вошли 40 самоходных артиллерийских установок и бронетехника, разведывательный батальон 33-ей отдельной десантно-штурмовой горной бригады с полной боевой техникой и боезапасом?

Почему к 7 августа из Цхинвали вывезена большая часть гражданского населения?

Почему российская авиация и ракетные войска нанесли 292 ракетно-бомбовых удара по всей территории Грузии, на несколько сот километров от Цхинвали?

К 8 августа подразделения грузинской армии провели операцию по обнаружению противника и выявили, что на территории оккупированной «Южной Осетии» уже находится значительное число российских военных. 12 августа президент США сделал заявление, после которого Путин понял, что захватить Грузию ему не удастся. Спустя некоторое время на Западе стали понимать, что чуть было не превратили Путина в очередного диктатора, если бы он полностью оккупировал страну, которая хочет интеграции с НАТО и Европой.

НАТО начало исправлять свою ошибку почти сразу: в начале сентября 2008 года в Тбилиси прибыла группа экспертов НАТО для оценки ущерба, причиненного военной инфраструктуре Грузии. 15-16 сентября в Тбилиси состоялось выездное заседание совета НАТО на уровне послов. 15 сентября 2008 года была учреждена Комиссия НАТО-Грузия, которая начала проводить работу для оказания помощи Грузии в восстановлении ее военной инфраструктуры, а также содействия в продвижении Грузии к членству в НАТО. В октябре 2010 года в Грузии было открыто Бюро по связи и взаимодействию НАТО.

Теперь Грузия находится на полшага от НАТО, пройдя чудовищные испытания. Вторая попытка Путина в Украине привела его к пропасти. Наконец западный мир стал осознавать свои ошибки и опасность имперских устремлений Путина. Для этого маленькая страна прошла пятидневный кошмар одиннадцать лет назад.

Олег Панфилов, «Крым.Реалии»