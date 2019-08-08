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В пятницу в Беларуси ожидается до +26

  • 8.08.2019, 18:52
В пятницу в Беларуси ожидается до +26

Утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди.

В пятницу, 9 августа, в Беларуси сохранится переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Ночью преимущественно по северу страны пройдут дожди, местами по Витебской области — сильные дожди. Утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер будет северо-западный, западный умеренный, ночью по северо-востоку — сильный порывистый.

Ночью температура воздуха будет 10-15 выше нуля, днем ожидается от +20 до +26.


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