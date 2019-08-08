Ученые выяснили, как именно мозг запоминает последовательность событий 8.08.2019, 19:03

Как работает память у человека?

Американские ученые из Института Макса Планка постарались еще на шаг приблизиться к разгадке функционирования нашего мозга и им удалось разобраться с тем, как же все-таки мозг выстраивает последовательность событий в правильном хронологическом порядке.

Об этом сообщает Hi-news.

Как работает память у человека?

Согласно современным представлениям, важную роль в работе памяти играет расположенная в височной доле энторинальная кора. Для того, чтобы разобраться, какие именно механизмы лежат в основе функционирования головного мозга, ученые решили пойти на весьма необычный эксперимент. И использовали для этого видеоигру.

26 испытуемых должны были сыграть в игру по поиску сокровищ. Все сокровища были спрятаны в сундуках в виртуальном лабиринте. При этом испытуемые должны были запомнить не маршрут следования по виртуальному городу, а последовательность, в которой они находили каждое сокровище. На маршруте у игроков было установлено три телепорта, переносящих их в случайную часть карты. Это позволило устранить элемент «заучивания» маршрута и заставить игроков именно приобретать новую информацию. До и после обучения исследователи использовали высокочувствительный МРТ-сканер для измерения того, как вышеописанные действия отразились на головном мозге.

События, которые произошли во время эксперимента, вызвали вспышки активности в энторинальной коре, — пояснил ведущий автор исследования Джейкоб Беллмунд. Это означает, что когда участниками опыта были найдены сокровища, их часть мозга реагировала на получение новой информации. Причем возникали эти вспышки как некие «очаги», связанные нейронными связями. И таким образом можно было понять, где именно в головном мозге «откладываются» воспоминания.

На этом эксперимент не закончился. Через какое-то время ученые вновь собрали участников опыта и попросили их вспомнить все сокровища, которые они встретили на пути следования. При этом людям нужно было восстановить точную последовательность, в которой были найдены предметы. Всем людям еще раз провели повторное МРТ. Далее началось самое интересное: участники опыта, у которых связи между участками памяти сохранилась, вспомнили все, что видели на пути практически без изменений. В то время как люди, у которых эти связи были нарушены, восстанавливали события очень плохо.

Исследователи говорят, что в совокупности эти данные показывают то, что именно энторинальная кора головного мозга отвечает за процессы запоминания, а также то, как наш мозг «разносит события во времени» для того, чтобы они не сливались в «кашу».