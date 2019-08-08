Польша предостерегла страны ЕС от сближения с Россией 8.08.2019, 19:19

Польша хочет убедиться, что новый состав Еврокомиссии продолжит придерживаться жесткого курса по отношению к РФ.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Польша хочет убедиться, что новый состав Еврокомиссии продолжит придерживаться жесткого курса по отношению к России.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Польша обеспокоена тем, что некоторые страны ЕС становятся все более дружественными по отношению к своему восточному соседу, который жестко подавляет выступления несогласных.

«Похоже, что некоторые европейские лидеры не знают, что их деятельность воспринимается как попытка разогреть отношения, но если это не так, то их политика вводит в заблуждение», — сказал Пшидач.

Дипломат убежден, что Еврокомиссия под новым руководством должна прислушаться к беспокойству стран Центральной и Восточной Европы, а также стран Балтии, учитывая их близость к России и их исторический опыт взаимодействия с ней.