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Смоленские таможенники устроили погоню за тремя фурами из Беларуси

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  • 8.08.2019, 19:26
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Смоленские таможенники устроили погоню за тремя фурами из Беларуси

Машины ехали из Беларуси по объездным дорогам ночью в сопровождении легковых автомобилей.

В начале августа смоленские таможенники задержали три фуры с санкционными продуктами после продолжительной погони, информирует пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Машины ехали из Беларуси по объездным дорогам ночью в сопровождении легковых автомобилей. Таможенники потребовали остановиться, но водители бросились наутек. Они попытались оторваться от погони по проселочной дороге с помощью машины прикрытия. При этом беглецы опасно маневрировали перед машинами со спецсигналами и создавали аварийные ситуации. Остановить фуры удалось в Руднянском районе Смоленской области.

В двух автомобилях таможенники обнаружили 40 тонн польских и молдавских яблок. Водители не имели товаросопроводительных и фитосанитарных документов на продукцию.

В третьем грузовике было 9 тонн салата и шпината. Согласно документам, зелень везли из Литвы в Минск.


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