Сегодня БАТЭ и солигорский «Шахтер» сыграют в Лиге Европы 1 8.08.2019, 19:27

В 20.45 БАТЭ начинает поединок против «Сараево», а в 22.00 «Шахтер» встретится с «Торино».

В четверг состоятся два первых матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с участием белорусских клубов.

В 20.45 борисовский БАТЭ начинает поединок против «Сараево», а в 22.00 прозвучит стартовый свисток на «Олимпико», где «Торино» примет «Шахтер».

Телеканал «Беларусь 5» в прямом эфире покажет первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с участием белорусских клубов.