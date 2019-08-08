«Радио Свобода»: Подробности событий в Кыргызстане Александр Гостев

8.08.2019, 19:52

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Спецназ штурмом взял резиденцию бывшего президента Кыргызстана Атамбаева.

Правоохранительные органы Кыргызстана 8 августа со второй попытки задержали бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева после нового штурма его дома в селе Кой-Таш вблизи Бишкека. В операции участвовали около двух тысяч сотрудников милиции, ею руководил лично глава МВД. Насколько сильно события последних двух дней, связанные с попытками задержать Атамбаева и выдвинутыми против него обвинениями, могут поколебать общественно-политическое спокойствие Кыргызстана?

Первый штурм резиденции Алмазбека Атамбаева спецназом. Село Кой-Таш, вечер 7 августа 2019 года

Алмазбек Атамбаев, руководивший страной с 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017 года, стал первым киргизским президентом, ушедшим со своего поста добровольно, по окончании полноценного президентского срока (его предшественница, Роза Отунбаева, была так называемым президентом переходного периода и занимала президентское кресло меньше полутора лет). Два года назад по инициативе Атамбаева, одного из лидеров крупнейшей Социал-демократической партии Кыргызстана, кандидатом на пост главы государства стал его друг и однопартиец Сооронбай Жээнбеков, победивший на очередных выборах. Хотя Атамбаев ранее всячески содействовал Жээнбекову, начиная с его предвыборной кампании, весной 2018 года между ними произошел серьезный конфликт. Действующий президент обвинил своего предшественника в неуважении и желании продолжать вмешиваться в управление государством. После этого члены Социал-демократической партии Кыргызстана разделились на сторонников бывшего и действующего президентов.

Алмазбек Атамбаев общается с журналистами в своем селе Кой-Таш. 19 июля 2019 года

Затем против Алмазбека Атамбаева были выдвинуты несколько обвинений в различных нарушениях и даже уголовных преступлениях в бытность президентом. В частности, его подозревали в содействии незаконному освобождению из-под стражи в 2013 году чеченского криминального авторитета Азиза Батукаева, махинации с земельными наделами, в том числе для строительства собственного большого дома в родном селе Кой-Таш к северу от столицы, а также в других коррупционных схемах. Перед этим бывший глава Кыргызстана был лишен неприкосновенности.

По словам Атамбаева, все выдвинутые против него обвинения сфальсифицированы, и он подвергается политическому преследованию со стороны нынешнего президента, который "сводит личные счеты". Атамбаев ранее трижды проигнорировал приглашение явиться на допрос в МВД.

Первый штурм резиденции Атамбаева в селении Кой-Таш вечером 7 августа был отбит его сторонниками, причем в перестрелке погиб боец спецназа и были ранены, по разным данным, 47 или 52 человека, в том числе 22 сотрудника Комитета национальной безопасности Кыргызстана, два офицера МВД и 23 гражданских лица. Начальник УВД Чуйской области Кыргызстана Самат Курманкулов, которому во время штурма проломили голову, впал в кому и сейчас находится в реанимации.

Действия защитников дома экс-президента расцениваются сегодня Генпрокуратурой Кыргызстана по статьям УК республики "убийство", "массовые беспорядки", "хулиганство" и "взятие заложников". 8 августа на внеочередном заседании парламента Жээнбеков заявил, что Атамбаев лично получил статус обвиняемого в совершении тяжкого преступления. Подозреваемым грозит пожизненное заключение.

В Бишкеке на вечер 8 августа запланирован митинг сторонников бывшего президента. В городе усилены подразделения спецслужб, сообщается об ограничениях в работе общественного транспорта. Ранее Атамбаев заявил, что лично отстреливался во время первого штурма, так как спецназ сразу стал применять боевые патроны, и обвинил президента Жээнбекова в том, что он готов убивать мирных граждан, чтобы арестовать его:

"Ответственность за смерть несет Сооронбай Жээнбеков, который прислал ребят, абсолютно ни в чем не виновных, на такое грязное и плохое дело", – сказал Алмазбек Атамбаев корреспондентам местного портала 24.kg. "Их послали с боевым оружием, у них были автоматы и винтовки с лазерным прицелом. А у нас оружие было только у меня. Когда ребята из спецназа пошли на третий этаж, я стрелял пять-шесть раз вверх. Я сразу предупреждал, что буду сопротивляться". При этом МВД Кыргызстана утверждает, что сотрудники правоохранительных органов огнестрельное оружие не применяли.

Вот как оценивает сложившуюся ситуацию киргизский политический обозреватель и публицист Тимур Токтоналиев:

– Нынешняя власть выдвигает против Атамбаева весьма аргументированные обвинения, в первую очередь связанные с незаконным освобождением Азиза Батукаева. Если бы в 2013 году не было согласованных действий всех правоохранительных структур, естественно, его бы никто не освободил. А действовать они могли только по приказу свыше. Недавно нескольких бывших руководителей силовых служб задержали, и они признались, что, да, именно Атамбаев дал им прямое указание. Но есть и неформальная сторона – это всем известный личный конфликт Алмазбека Атамбаева с нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым после того, как в 2018 году Жээнбеков заявил, что хочет быть самостоятельным президентом, а не марионеткой Атамбаева. Они обменялись очень громкими обвинениями, даже ругательствами, после чего и начался весь этот процесс. И сегодня в стране общественность, политологи, политики понимают, что, возможно, если бы Атамбаев и Жээнбеков лично не поругались, то, может быть, бывший президент и сейчас спокойно сидел бы в своей резиденции.

– Алмазбек Атамбаев утверждает, что его противники во главе с действующим президентом желают вернуть страну в кланово-деспотический мир. Но разве сам Атамбаев не опирается во всем на собственный клан?

– Интересно, что во времена Атамбаева в Киргизии не было именно семейно-кланового правления. Но у него было близкое окружение из числа членов его партии и близких сторонников и помощников, на которых он опирался и опирается до сих пор. Отчасти Атамбаев прав, говоря, что Жээнбеков, у которого есть несколько братьев, занявших сейчас высокие посты, как и еще некоторые друзья его, все вместе пытаются выстроить какую-то новую клановую структуру власти. Но и Атамбаев в свое время тоже полагался на личную команду, и закрывал глаза на ее правонарушения. И большинство членов этой его команды сейчас под следствием. Атамбаев сам точно не был ангелом, в свое время.

– Реальную власть Атамбаев сохраняет до сих пор, или он в своем селе окружен некоторым числом сторонником, и не более того?

– Его реальная власть ограничена пределами его резиденции, и еще он сохраняет влияние в Социал-демократической партии. И все, наверное, уж нет нигде больше его власти.

– А как велико число сторонников Атамбаева по всей Киргизии, так ли их много?

– Немного. Вряд ли он найдет многие тысячи человек, которые пойдут митинговать за него на площадь в Бишкеке, или даже поедут сражаться за него в его село. Таких, активных и готовых идти до конца, максимум несколько сотен человек, может быть. Были различные социологические опросы на улицах Бишкека, на тему: "Если Атамбаева задержат, вы выступите в его поддержку?". И большинство отвечало, что нет, не пойдем, мол, с какой стати?

– Почему же так закончился первый штурм его резиденции спецназом? Есть, с одной стороны, государство, власть, закон, правоохранительные органы, а с другой – горстка каких-то незаконно вооруженных людей, которые оказывают сопротивление власти, и вдруг побеждают?

– Эти события очень громко сегодня обсуждаются в Киргизии всеми, и в парламенте, и на каждой кухне, что называется. Все убеждены, что руководители киргизских правоохранительных органов, спецслужб действовали совершенно непрофессионально, что у них не было никакого четкого плана, что они не сумели предвидеть, что их встретит такое сильное сопротивление. И что те бойцы, которых отправили на задержание Атамбаева, видимо, не были подготовлены к такой ситуации, психологически не ожидали, что придется стрелять, что они просто струсили и растерялись. Поэтому там многих из них избили, захватили в плен, хотя потом и отпустили. Сторонники Атамбаева утверждают, что у них никакого оружия не было, а Атамбаев говорит, что он стрелял, но только сам. Представители власти рассказывают, что у них было оружие только с резиновыми пулями. Но в итоге обнаружилось, что там у всех было оружие с боевыми патронами. И непонятно, это оружие принадлежало сторонникам Атамбаева или спецназу, у которого его отняли?

– То есть, подытоживая, сейчас массовое кровопролитие в Киргизии из-за случившегося – это маловероятный сценарий?

– В Бишкеке сейчас обычная жизнь продолжается, есть лишь несколько магазинов, которые закрылись на всякий случай. Но в целом – это не тот масштаб, чтобы можно было говорить о гражданской войне, или о массовом кровопролитии. Да, к сожалению, умер спецназовец, несколько десятков человек ранены, но все это случилось конкретно на территории резиденции Атамбаева. Почему он за последний год-два растерял своих сторонников? Именно потому, что пытался после ухода от власти все еще на нее влиять. И многие другие наши политики говорят, повторю, что, если бы Атамбаев после ухода от власти просто тихо сидел в своей резиденции, занимался бы какой-нибудь общественной деятельностью и не пытался дальше влезать в управление страной, возможно, все у него было бы хорошо.

Для примера: у нас есть другой экс-президент, Роза Отумбаева, и вот она преподает другим политикам в Киргизии хороший урок своим поведением. После того, как ее президентский срок закончился, она тихо ушла из власти, создала свой общественный фонд и занимается сейчас образованием, социальной поддержкой неимущих, и так далее. И она до сих пользуется уважением, имеет немалый вес на политической арене и в общественной среде. А Алмазбек Атамбаев, видимо, для себя выстраивал другую схему продолжения своей деятельности – и закончил соответственно, – полагает Тимур Токтоналиев.

Правление Алмазбека Атамбаева в 2011-2017 годах, действительно, было ознаменовано многими скандалами, в первую очередь связанными с кадровыми назначениями на высокие государственные должности людей из круга личного обслуживания Атамбаева – его водителей, телохранителей и мелких помощников. Самым известным человеком из ближнего круга Атамбаева, сделавшим за 6 лет головокружительную карьеру государственного чиновника и занявшим место в списке 100 самых богатых людей Киргизии, стал его бывший первый водитель Икрамжан Илмиянов.

Сегодняшний Кыргызстан часто на международной арене ставят в пример остальным государствам Центральной Азии как республику, народ которой выбрал по-настоящему демократический путь развития, где есть честные выборы и сменяемость власти. То, что происходит сейчас, это сворачивание с этого пути, или то, что называется "болезнью роста"? На этот вопрос отвечает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин:

– Ставить любой преждевременный диагноз киргизской демократии, исходя из текущей ситуации, наверное, все-таки пока не стоит. Эта страна, вы правы, стала неким региональным брендом для внешнего мира, который действующая киргизская власть изо всех сил пытается эксплуатировать, что, мол, "мы - центральноазиатская Швейцария". Но ведь есть и объективные маркеры, которые позволяют судить, насколько этот бренд вообще реально соответствует действительности. И они эту теорию подтверждают. Это свободные тамошние выборы, это развитое местное самоуправление, это отлаженные линии взаимоотношений центрального руководства и руководителей на местах, и так далее. То есть мы на самом деле видим, что Кыргызстан, конечно, гораздо более свободная страна, чем соседние с ним государства. Я, все-таки, думаю, что нынешний конфликт, да, это определенная "болезнь роста". Это и болезнь самомнения, это проблема с личными амбициями персонажей, это вопросы, связанные, так сказать, с престолонаследием. Они все на политическую систему оказывают, конечно, влияние, но не решающее.

– Что касается престолонаследия: в Москве должны с тревогой наблюдать за происходящим сейчас в Киргизии? Хотя бы потому, что Владимир Путин может задумываться о так называемом "транзите власти", передаче ее некоему "преемнику". Ну, например, как в Казахстане только что. И вот ему пример, что бывает с бывшим президентом, который отдал власть своему "другу", а тот его как бы "предал", открыл уголовное дело, приказал арестовать. Ну, вот отсюда вывод: никаких намеков на какую-то передачу, честные выборы и демократичность, держись за власть до последнего, и так далее. Согласны?

– Главное, что Кремль и Путин могут вынести из нынешнего киргизского кризиса, это даже не то, что "никому нельзя доверять", потому что даже самый лучший "доверенный" может оказаться "подлецом", дело не в этом. Дело в том, что, на самом деле, для Москвы, с ее подходом к внешней политике, Кыргызстан был, есть и останется, судя по всему, страной, которая воспринимается как лабораторный стол. Как чашка Петри, в которой можно выращивать самые различные колонии бактерий. Для того, чтобы потом в этой лабораторной колбе эти колонии как-то между собой скрещивать, или не скрещивать, как получится, и смотреть на результат. Но эта страна, в любом случае, является и будет достаточно значимой для всех соседних государств, и для России, и для Китая, и для США, – полагает Андрей Грозин.

Александр Гостев, «Радио Свобода»