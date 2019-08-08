Под Полоцком солдат не справился с управлением С-300 и съехал с дороги 8 8.08.2019, 20:13

2,731

Никто не пострадал.

Сегодня под Полоцком произошло дорожное происшествие с участием ракетного комплекса С-300. Об этом «Нашей Ниве» сообщили в Министерстве обороны.

«Колонна боевой техники одной из частей Полоцкого гарнизона двигалась в пункт постоянной дислокации после выполнения учебно-боевых задач, — рассказала официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик. — Один из водителей, военнослужащий срочной службы, управляя комплексом С-300 с макетами ракет, не справился с управлением и съехал с дороги. Скорость была небольшой — 30 км/ч. Поэтому никто не пострадал, если не учитывать номерной знак».

Так выглядит С-300, фото militaryarms.ru.

По словам водителя, он не справился с управлением техникой на повороте, добавила Натальи Гаврусик.