Встречный удар 3 Антон Орехъ

8.08.2019, 20:25

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Антон Орехъ

Телевизор перестает заменять россиянам мозги.

Давно! Давно пора было разобраться с этой организацией! С этим словом из трех букв! Почти что ФБР, только ФБК. Даже к ЦРУ ближе – хоть и не в рифму. Навальный с командой нарисовали нам столько чудесных натюрмортов тотального воровства, предательской коррупции и безгранично наглого разграбления страны, что когда-то до них должны были добраться прямо с огоньком и с душой.

Столько историй про виллы, счета, снова про виллы, снова про счета, про оффшоры, про квартиры, про корги, уточек и прочих божьих тварей, что в один солнечный будний день, обязаны были применить в ответ что-то в таком же духе и сказать: вот они врут всё, все их расследования дерьмо, а зато у самих сплошные заначки, забитые деньгами, полученными от врагов Отчизны.

У нас сейчас как драка на поминках. Не вспомнишь, кто первым начал, но мебель надо теперь уже сломать всю до конца. Обыски — так у всех подряд. Аресты – так целыми автобусами. С выборов снимать – так всех вплоть до Митрохина. Бить всё, что движется. Ловить всех, кто в сеть попадет. В этом разрезе, уничтожение ФБК было просто вопросом времени. Видимо, это время пришло. Власть всегда делала вид, что равнодушна к расследованиям Навального. Но когда на очередной акции нужно было нейтрализовать вожаков, Навального всегда ловили еще в подъезде, а если ему удавалось выскользнуть, то все равно ловили, едва он оказывался в поле зрения. В любой непонятной ситуации Навальный получал административный арест, и когда говорили, мол, «чего же его не сажают?», я отвечал, что Навальному просто выдают его срок в рассрочку. Запылилась камера, в которой сидел Лёша за время его отсутствия – посадим снова. Ну, как же, уже месяц прошел, а он все еще на свободе – надо бы его обратно.

Сейчас мы не знаем наверняка, как далеко зайдет власть, но есть один четкий знак, после которого сомнений больше не будет. Если Навальному все эти 10 суток, 20 суток, 30 суток заменят на настоящий срок. Вот тогда будет ясно уже всё.

А пока каждый новый день предоставляет всё новые доказательства, что власть сама, осознанно и решительно идет на конфронтацию и скандал. Сама обостряет ситуацию, чтобы покончить с пятой и всеми остальными колоннами. Они видят, что по всем раскладам, так называемая Жопа всё ближе. Экономика надрывается, цепляется, но чётко ползет вниз по склону. Телевизор перестает заменять людям мозги, Украиной и Америкой отвлекать от реальной жизни стало гораздо – гораздо! – труднее. Все рейтинги и показатели доверия даже к Путину опускаются до таких величин, что он перестает быть богом и единственной надеждой.

Через какое-то время ситуацию будет почти невозможно удержать. И надо нанести встречный удар. Вот это мы сейчас и видим.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»