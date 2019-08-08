В Турции произошло мощное землетрясение 1 8.08.2019, 20:33

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Есть пострадавшие.

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого пострадали по меньшей мере 27 человека. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на NTV.

Как сообщается, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 1,74 километра от деревни Армуталаны. Очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров.

Первые подземные толчки и афтершоки ощущались в течение некоторого времени в соседних провинциях, в том числе в Анталье и Мугле, где расположены курорты.

По последним данным, жертв нет, 27 человек обратились в больницы с различными травмами, полученными в результате падения или паники при попытках выбраться из зданий на улицу.

Некоторые жилые и хозяйственные постройки в зонах землетрясений были повреждены. Крупных разрушений нет.