В Черное море направился американский эсминец USS Porter 2 8.08.2019, 20:50

Это шестой раз, когда в Черное море зайдет корабль американского ВМФ.

Через Босфорский пролив в Черное море движется эсминец ВМС США USS Porter об этом сообщается в Twitter 6-го флота США.

«USS Porter начал переход в Черное море. Это шестой раз, когда в Черное море зайдет корабль американского ВМФ. Эти развертывания кораблей поддерживают прочные отношения [с союзниками], которые необходимы для укрепления региональной стабильности», — цитируется в Twitter заявление командира 6-го флота, вице-адмирала Лизы Франчетти.

Фотографии корабля, проходящего мимо Стамбула, опубликованы в Twitter пользователя Yörük Işık.

Sixth @USNavy #BlackSea presence in 2019: @USNavyEurope Arleigh Burke-class AEGIS guided-missile destroyer USS Porter #DDG78, forward-deployed to Rota, transits Bosphorus towards BlackSea on its seventh patrol in the U.S. 6th Fleet AoR in support of regional allies & partners. pic.twitter.com/8cJiQQ65bF — Yörük Işık (@YorukIsik) August 8, 2019

USS Porter — боевой корабль класса «Арли Берк», оснащенный управляемыми ракетами, регулярно принимает участие в военно-морских учениях в акватории Черного моря. Он был спущен на воду в 1997 году. Длина корабля — 153 м, ширина — 20 м. Максимальная скорость — 32 узла. Экипаж — 337 человек. На вооружении эсминца стоят крылатые ракеты «Томагавк».