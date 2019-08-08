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В Черное море направился американский эсминец USS Porter

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  • 8.08.2019, 20:50
В Черное море направился американский эсминец USS Porter

Это шестой раз, когда в Черное море зайдет корабль американского ВМФ.

Через Босфорский пролив в Черное море движется эсминец ВМС США USS Porter об этом сообщается в Twitter 6-го флота США.

«USS Porter начал переход в Черное море. Это шестой раз, когда в Черное море зайдет корабль американского ВМФ. Эти развертывания кораблей поддерживают прочные отношения [с союзниками], которые необходимы для укрепления региональной стабильности», — цитируется в Twitter заявление командира 6-го флота, вице-адмирала Лизы Франчетти.

Фотографии корабля, проходящего мимо Стамбула, опубликованы в Twitter пользователя Yörük Işık.

USS Porter — боевой корабль класса «Арли Берк», оснащенный управляемыми ракетами, регулярно принимает участие в военно-морских учениях в акватории Черного моря. Он был спущен на воду в 1997 году. Длина корабля — 153 м, ширина — 20 м. Максимальная скорость — 32 узла. Экипаж — 337 человек. На вооружении эсминца стоят крылатые ракеты «Томагавк».


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