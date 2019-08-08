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В Минске впервые за 15 лет заметили белого воробья

  • 8.08.2019, 21:06
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В Минске впервые за 15 лет заметили белого воробья

Птицу заметила возле здания Galleria Minsk.

Птицу заметила возле здания Galleria Minsk на проспекте Победителей художник-дизайнер Лия Корчажинская. У жителей Минска есть все шансы увидеть этого воробья воочию.

В «Ахове птушак бацькаўшчыны» сообщили, что это домовой воробей, как и другие птицы рядом с ним. Последний раз белого воробья в Минске видели возле кинотеатра «Октябрь» лет 15 назад! Это не альбинос. У тех меланин (главный пигмент, который придает птицам темный цвет) вообще не вырабатывается, и глаза у животных красные от крови. Кроме альбинизма есть другая генетическая мутация, вызывающая лейцизм (λευκός — «белый» с греческого).

У птиц-лейцистов меланин вырабатывается и глаза темные, но он не попадает почему-то в перья. Вороны или галки с единичными белыми перьями попадаются достаточно часто. А вот полные лейцисты бывают редко. Если воробей доживет до зимы, то среди снегов он получит преимущество перед сородичами.


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