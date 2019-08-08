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Белорусский силач сдвинет 15 тягачей МАЗ ради мирового рекорда

  • 8.08.2019, 21:21
Белорусский силач сдвинет 15 тягачей МАЗ ради мирового рекорда
Дмитрий Белайц
Фото: belta.by

Посмотреть на трюк можно 9 августа в 14.00 на площадке у центральной проходной МАЗ.

Сдвинуть с места 15 трехосных тягачей МАЗ собирается белорусский силач Дмитрий Белайц. Если эта попытка окажется успешной, то будет установлен мировой рекорд. Посмотреть на трюк можно 9 августа в 14.00 на площадке у центральной проходной МАЗ (улица Социалистическая, 2). Событие посвящено 75-летию Минского автомобильного завода, передает tut.by.

Стронгмен попробует сдвинуть 15 грузовиков МАЗ-643028 с двигателями Weichai, соединенных между собой тралами. Каждый автомобиль весит около 10 тонн, а масса всей колонны машин превысит 145 тонн. Протянуть ее планируется на 5−7 метров. Трюк такого масштаба выполняется впервые.

Рекорд планирует установить почетный председатель Белорусской федерации силового многоборья и гендиректор ООО «МТЗ Сибирь» Дмитрий Белайц. Богатырь родом из Гродненской области долгое время занимался дзюдо и самбо, даже выступал за национальную сборную, а потом увлекся силовым экстримом. Ранее вместе с напарником Михаилом Шивляковым он протянул самый большой трактор в мире.

Стать свидетелем трюка сможет каждый желающий. На площадку будут пускать бесплатно, но с просьбой держаться на безопасном расстоянии.


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