После визита Зеленского в Закарпатскую область местная таможня увеличила перечисления в госбюджет на 77% 8.08.2019, 21:14

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

После назначения президентом Украины Владимиром Зеленским нового главы Закарпатской областной администрации и разговора главы государства с местными таможенниками переселения с этой таможни в госбюджет выросли более чем на 77% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщили в Офисе президента Украины в Facebook.

"Вследствие скоординированных действий ОГА, Закарпатской таможни ГФС и правоохранительных органов перечисления в госбюджет в июле текущего года составили 740 млн грн, что на 77% больше, чем в июне, и на 74% больше, чем в июле 2018-го", – отметили в Офисе президента.

5 июля Зеленский назначил главой Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко.

6 июля президент провел совещание в Закарпатской таможни, во время которого потребовал увольнения глав Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен. 9 июля тогдашний исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов отчитался об их увольнении.

В этот же день Зеленский подписал указ о противодействии контрабанде и коррупции во время таможенного оформления товаров.