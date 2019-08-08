Число пострадавших во время штурма дома Атамбаева возросло до 98
- 8.08.2019, 21:23
Экс-президент Кыргызстана сдался властям.
Число пострадавших в рамках проведения операции по задержанию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева возросло. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что за медицинской помощью обратились 98 человек.
Уточняется, что в военный госпиталь переведены 11 силовиков.
Кроме того, 13 пострадавших получают стационарное лечение.
Ранее сообщалось, что Атамбаев сдался властям.