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Число пострадавших во время штурма дома Атамбаева возросло до 98

  • 8.08.2019, 21:23
Число пострадавших во время штурма дома Атамбаева возросло до 98

Экс-президент Кыргызстана сдался властям.

Число пострадавших в рамках проведения операции по задержанию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева возросло. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что за медицинской помощью обратились 98 человек.

Уточняется, что в военный госпиталь переведены 11 силовиков.

Кроме того, 13 пострадавших получают стационарное лечение.

Ранее сообщалось, что Атамбаев сдался властям.


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