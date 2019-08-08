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Карго-культ капитализма в России

  • Дмитрий Милин
  • 8.08.2019, 21:50
Карго-культ капитализма в России

Государственно-монополистический капитализм при пошлой фашистской диктатурке.

Попытавшись построить капитализм, Россия при Путине извратила не только принципы демократии, но и самого капитализма. Сохраняя внешние признаки капитализма, в России ликвидирован главный системный элемент капитализма — неприкосновенность и защищенность частной собственности.

Наилучшим способом это выразил мэр Москвы Собянин: "Не надо прикрываться бумажками о собственности". В этом суть российского карго-культа капитализма — частная собственность не только не защищается государством, а само государство в лице своих служащих чиновников и "силовиков" является главной угрозой любой частной собственности.

Защитить собственность в России невозможно при помощи государственных или судебных процедур, не имея властной "крыши" со стороны чиновников или "силовиков". Именно поэтому и становятся возможны массовые отжимания собственности с применением "силового" ресурса как бандитами, так и бандиствующими "силовиками" и бандитсвующими чиновниками.

По сути, капиталистами, обладающими защищенной собственностью, могут стать только друзья и коллеги Путина (на высшем уровне) или родственники, друзья, коллеги "силовиков" или чиновников уровнями ниже.

В таких условиях капитализм может развиваться только в "гаражной экономике" описываемой Симоном Кордонским. На остальных уровнях это карго-культ капитализма, лишенный своего смысла.

Поэтому никакая частная инвестиционная деятельность, тем более инновационная, невозможна. Если вдруг у кого-то получилось что-либо прибыльное создать и не поделиться собственностью с "силовиками" или чиновниками, значит, у него есть "крыша"!

В Китае капиталистическая экономика при диктатуре коммунистов, в современной России - государственно-монополистический капитализм при пошлой фашистской диктатурке жадных проворовавшихся слабоумных подонков.

*

Мы жили во времена позднего СССР и живем сейчас при Путине в стране победившей бюрократии.

Любая деятельность тут превращается бюрократией в процесс ради процесса, теряя смысл и цель.

Урбанизм - это про то, чтобы людям было удобно жить, а не про то, чтобы загонять людей в неудобные рамки "сюда ходи, туда не ходи".

Инновации - это выход на первичное размещение акций с возвратом инвесторами первичных вложений с прибылью, а не Сколково, где за все время существования не было ни одного первичного размещения акций, но уже потрачены миллиарды рублей.

Россия - страна победившего карго-культа. Вроде внешне все делается точно так же, как надо, но в результате получаются "самолеты из прутиков" за миллиарды потраченных денег. Российская бюрократия отчитывается не перед людьми, а перед собой самой. Люди для нее - это только повод для "освоения денег".

Пока мы не национализируем государство, отобрав его у приватизировавшего его трудового коллектива бюрократии, все будет превращаться дерьмо. Всегда.

И "урбанистика", и "инноватика", и цифровая экономика, все, за что с энтузиазмом берется наша бюрократия, в результате превратится в очень дорогое дерьмо!

Дмитрий Милин, Facebook


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