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Противники аккумуляторного завода под Брестом выдвинули новые требования

  • 8.08.2019, 22:04
Противники аккумуляторного завода под Брестом выдвинули новые требования

Противники завода АКБ добиваются признания незаконным использование офисного здания предприятия.

Как сообщают naviny.by со ссылкой на БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, соответствующее письмо он направил 8 августа начальнику инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Брестской области Государственного комитета по стандартизации.

По словам Кисляка, он обращает внимание руководителя инспекции на то, что аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» не сдан в эксплуатацию, однако возведенное на его территории офисное здание уже несколько месяцев используется.

«Проведенная нами проверка выявила, что по юридическому адресу «АйПауэр» на улице Пионерской в Бресте никто из его сотрудников не находится. Одновременно в рамках наблюдения за заводом мы видим, как административное здание «АйПауэра» в свободной экономической зоне с мая используется: офисные сотрудники в будние дни утром приезжают на завод и вечером уезжают. Все они работают на не сданном в эксплуатацию объекте», — отметил Кисляк.

По его мнению, нельзя использовать то, что не принято в эксплуатацию и не прошло проверку на предмет безопасности. «Де-юре это строительный объект: офисные работники не имеют права здесь находиться на постоянной основе», — заявил правозащитник.


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