«Меня можете расстрелять, но ребят не трогайте!»: как сдавался Атамбаев 8.08.2019, 22:12

Появилось видео переговоров экс-президента Кыргызстана с силовиками за несколько минут до его сдачи.

8 августа экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был задержан представителями силовых органов. Это произошло на второй день спецоперации, в среду силовики потерпели неудачу, один из спецназовцев погиб в результате столкновений со сторонниками бывшего президента страны. Всего за медицинской помощью обратились 80 человек.

В соцсетях появилось видео переговоров Атамбаева с силовиками за несколько минут до его сдачи.

А также кадры передачи оружия, которое сторонники экс-президента накануне отобрали у силовиков.

Напомним, что в четверг Атамбаев сделал заявление, в котором взял вину за гибель спецназовца на себя. Речь идет о подполковнике Усене Ниязбекоев, заместитель командира спецподразделения Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана «Альфа».

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил в свою очередь, что статус Атамбаева сменится со свидетеля на обвиняемого в совершении тяжкого преступления после событий в селе Кой-Таш.

Вечером, 8 августа, около тысячи сторонников Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека к так называемому Белому дому, зданию администрации президента, сообщает «Настоящее время».

Они скандировали лозунги и свистели, требуя освобождения бывшего президента: он в данный момент задержан и находится на допросе в ГКНБ (Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана). Силовики разогнали протестующих.

Предыстория конфликта

Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 год. После ухода с поста он начал критиковать своего преемника Сооронбая Жээнбекова, избранного от возглавляемой им Социал-демократической партии.

В начале июня 2019-го на митинге Атамбаев назвал Жээнбекова нелегитимным президентом, после чего парламентская комиссия заявила о причастности Атамбаева к нескольким коррупционным эпизодам. Он был лишен статуса «экс-президента».

МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, но тот отказался.