«Кукиз'15» и «Польская крестьянская партия» пойдут на выборы в Сейм Польши вместе 8.08.2019, 22:35

Партии подписали программное соглашение о сотрудничестве на выборах в Сейм.

Документ состоит из трех пакетов – гражданского, экономического и антикоррупционного, передает «Радио Польша».

Они предусматривают, среди прочего, изменение избирательной системы на смешанную, введение возможности голосования через Интернет, а также возможность увольнения депутата в течение срока его полномочий.

Павел Кукиз считает, что сотрудничество с «Польской крестьянской партией» поможет реализовать его предложения, а также поспособствует развитию в Польше центризма.

В свою очередь, глава «Польской крестьянской партии» Владислав Косиняк-Камыш отметил, что таким образом «Польская коалиция» становится фактом. Он выразил надежду, что она станет альтернативой партиям «Право и справедливость» и «Гражданская платформа».

Партии «Кукиз'15» и «Польская крестьянская партия» пойдут на выборы в составе одной избирательная комиссии «Польская крестьянская партия-Польская коалиция».