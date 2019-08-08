Как выглядят столетние квартиры Минска и почем их продают 1 8.08.2019, 22:53

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В столице еще сохранились многоквартирные дома, которым уже больше ста лет.

Tut.by посмотрел, как выглядят и почем продают в них квартиры. Цены и фото — в материале.

Володарского, 7

Дом был построен в 1917 году. Проект дома предусматривал потолки выше 3,5 метра и просторные комнаты. Сейчас тут продается трехкомнатная квартира площадью 90 квадратных метров.

В ней просторный холл, большая кухня 11 квадратных метров и раздельный санузел. Обратите внимание на дощатый пол, который хорошо смотрится и в наши дни.

Квартира продается за 177 тысяч долларов в эквиваленте, по 1960 долларов за квадратный метр.

Энгельса, 32/а

Дом был построен в 1912 году. «Теплый, кирпичный, с хорошей звукоизоляцией (толщина стен более 50 см, высота потолков — четыре метра», — хвалят дом хозяева в объявлении о продаже своей квартиры.

Здесь продается двухкомнатная квартира площадью 46 квадратных метров. Планировка в ней особенная: в санузле, пусть и совмещенном, есть окно.

аров в эквиваленте, по 2174 доллара за квадратный метр.

Кирова, 11

Этому легендарному дому, построенному в стиле северного модерна, уже перевалило за сотню лет. Строился он в 1911 году по заказу Ядвиги Костровицкой как доходный.

Сейчас в этом доме продается одна из квартир. В ней пять жилых комнат, большая кухня восемь метров. Из особенностей планировки — проходные насквозь комнаты, а также по два окна в двух крайних помещениях.

На полу в некоторых комнатах сохранился паркет, выложенный елочкой, а также винтажные предметы интерьера.

Общая площадь квартиры — 81 квадратный метр. Продают ее за 210 тысяч долларов в эквиваленте, по 2567 за квадратный метр.

Мясникова, 76

Дом на Мясникова, 76 не менее легендарный. Строился он в начале XIX века, и ему тоже уже больше ста лет. Здание сейчас выглядит не так, каким оно было изначально. Дом был двухэтажным, с мезонином и фронтоном по центру, его изюминкой был и остается до сих пор балкончик необычной формы с ажурной оградой. До 1939 года в этом мезонине жил белорусский писатель Янка Мавр.

Двухкомнатная квартира, которая продается в этом доме, расположена на втором этаже. Это значит, что она оригинальная, поскольку дом в 90-е надстраивался. Площадь квартиры — 67 квадратных метров.

Цена — 100 тысяч долл

«В нашей квартире стены 70 см, высота потолков — 3,55 (!!!)м, все перегородки внутри квартиры не несущие, перекрытия железобетонные. Тишина в квартире полная в течение суток», — говорится в объявлении о продаже. Цена — 92 тысячи долларов в эквиваленте, по 1373 за квадратный метр.

Комсомольская, 29

Дом — ровесник революции, был построен в 1917 году. Несмотря на малую этажность, в доме есть лифт. Тут продается трехкомнатная квартира площадью 110 квадратных метров.

Обратите внимание на планировку квартиры. В ней два санузла, площадь одного из них 6 квадратных метров — больше, чем кухня в хрущевке.

Цена — 250 тысяч долларов в эквиваленте, по 2273 доллара за квадратный метр.