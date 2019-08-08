Эксперт: Cвобода для россиян стала важнее материальных ценностей 1 8.08.2019, 23:01

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За последние месяцы в РФ фиксируется резкий рост ценности демократических свобод по сравнению с материальными вопросам.

Об этом в интервью «Эху Москвы» заявил президент партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев, который проводит регулярные фокус-группы по изучению общественного мнения.

«Мы попросили делить по десятибалльной шкале, оценить — что для них важнее. Еда, одежда, обувь, квартира, медицина — или вот эти вот вопросы свободы, честности, демократии, уважения. Выяснилось, что нематериальное, как их социологи сейчас называют, постматериалистические ценности, сами респонденты оценивали в полтора-два раза выше по десятибалльной шкале, чем вот их обычные, материальные вопросы», — отмечает Дмитриев.

По словам эксперта, россияне не готовы разменять часть свобод, например, на повышение зарплат. «Мы задавали людям такой вопрос. Вот представьте, вам резко повысят заработные платы и вообще все доходы, вы будете жить гораздо лучше, чем жили до кризиса 2014-го года. Но вам придется за это заплатить. Заплатите ограничением свобод, в том числе политических. И подавляющее большинство людей сказало "нет, мы не готовы платить за ограничение свобод"»,— говорит глава партнерства «Новый экономический рост».

Как отмечает Дмитриев, перелом в ценностях россиян связан с полным исчерпанием «крымского консенсуса». «Мы опрашивали людей от Калининграда до Владивостока и от Архангельска до Краснодара. Практически вот из всей выборки наших респондентов, только пара людей упомянула присоединение Крыма в качестве достижения. Практически никто. То есть Крым перестал мотивировать общество», — констатировал эксперт.