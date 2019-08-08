закрыть
9 августа 2019, пятница, 0:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Эксперт: Cвобода для россиян стала важнее материальных ценностей

1
  • 8.08.2019, 23:01
  • 1,117
Эксперт: Cвобода для россиян стала важнее материальных ценностей

За последние месяцы в РФ фиксируется резкий рост ценности демократических свобод по сравнению с материальными вопросам.

Об этом в интервью «Эху Москвы» заявил президент партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев, который проводит регулярные фокус-группы по изучению общественного мнения.

«Мы попросили делить по десятибалльной шкале, оценить — что для них важнее. Еда, одежда, обувь, квартира, медицина — или вот эти вот вопросы свободы, честности, демократии, уважения. Выяснилось, что нематериальное, как их социологи сейчас называют, постматериалистические ценности, сами респонденты оценивали в полтора-два раза выше по десятибалльной шкале, чем вот их обычные, материальные вопросы», — отмечает Дмитриев.

По словам эксперта, россияне не готовы разменять часть свобод, например, на повышение зарплат. «Мы задавали людям такой вопрос. Вот представьте, вам резко повысят заработные платы и вообще все доходы, вы будете жить гораздо лучше, чем жили до кризиса 2014-го года. Но вам придется за это заплатить. Заплатите ограничением свобод, в том числе политических. И подавляющее большинство людей сказало "нет, мы не готовы платить за ограничение свобод"»,— говорит глава партнерства «Новый экономический рост».

Как отмечает Дмитриев, перелом в ценностях россиян связан с полным исчерпанием «крымского консенсуса». «Мы опрашивали людей от Калининграда до Владивостока и от Архангельска до Краснодара. Практически вот из всей выборки наших респондентов, только пара людей упомянула присоединение Крыма в качестве достижения. Практически никто. То есть Крым перестал мотивировать общество», — констатировал эксперт.


популярное за неделю

Мнение

Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип