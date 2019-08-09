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Конгресс США получил сведения о россиянах, связанных с Трампом

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  • 9.08.2019, 7:34
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Конгресс США получил сведения о россиянах, связанных с Трампом

Информацию предоставили крупнейшие американские банки.

Ряд крупных банков предоставил законодателям в Конгрессе "тысячи страниц документов", касающихся граждан РФ, которые, предположительно, вели дела с президентом США Дональдом Трампом, членами его семьи или принадлежащими ему бизнес-структурами.

Об этом в четверг, 8 августа, сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о ходе расследования, ведущегося профильными комитетами Конгресса, передает dw.com.

Кроме того, по данным издания, ряд фининститутов направил следователям штата Нью-Йорк документы, имеющие отношение к The Trump Organization - головной компании, гендиректором которой до 2017 года являлся Трамп.

В числе банков, фигурирующих в публикации, значатся Bank of America Corp., Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Wells Fargo & Co. Имена россиян не разглашаются.

Deutsche Bank отчитался перед генпрокурором

Совместное расследование возможного иностранного влияния на Трампа ведут комитет Палаты представителей по финансовым услугам и комитет нижней палаты по разведке. Судебные запросы были направлены еще в апреле. В ближайшие недели банки могут предоставить дополнительные документы.

Кроме того, известно, что Deutsche Bank AG - основной институт, через который Трамп совершал операции, передал электронную переписку, кредитные соглашения и другие документы, имеющие отношение к The Trump Organization, генпрокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

В начале июня сенаторы-демократы потребовали от Федеральной резервной системы США (ФРС) расследовать деловые связи президента Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера с немецким банком Deutsche Bank. Трамп имеет долговые обязательства перед этим фининститутом на сумму не менее 130 миллионов долларов (115 миллионов евро).

Адвокаты президента подали предупредительный иск к Deutsche Bank. В иске указано, что требование раскрыть финансовую отчетность является "вторжением в частную сферу и бизнес президента с целью нанести ему политический ущерб".

ФРС США - независимое федеральное агентство, выполняющее функции центрального банка и осуществляющее контроль над коммерческой банковской системой страны.


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