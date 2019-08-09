Лига Европы: «Шахтер» пропустил пять мячей от «Торино» 2 9.08.2019, 7:39

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Ответный матч пройдет на стадионе «Динамо» 15 августа.

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы завершился убедительной победой итальянского "Торино" над солигорским "Шахтером" — 5:0, сообщает pressball.by.

Заметим, это самое крупное поражение горняков в еврокубках за всю историю. Повторная встреча пройдет на стадионе "Динамо" в четверг, 15 августа.

ТОРИНО — ШАХТЕР — 5:0

ТУРИН. Стадио "Олимпико". Начало в 22.00.

ТОРИНО: Сиригу — Иццо (Бонифаци, 46), Нкулу (Синго, 85), Бремер — Де Сильвестри, Базелли, Мейте, Ансальди — Дзадза, Белотти (к), Беренгер (Ринкон, 77).

Запасные: Лукич, Миллико, Раути, Розати.

ШАХТЕР: Климович (к) — Матвейчик, Рыбак, Хадаркевич (Януш, 66), Сачивко, Антич — Бурко, Эбонг, Баланович (Хващинский, 72) — Ковалев, Бакай (Вишняков, 77).

Запасные: Чесновский, Ламбулич, Лулаку, Бодул.

ГОЛЫ: 1:0 — Белотти (2). 2:0 — Иццо (15). 3:0 — Белотти (63). 4:0 — Де Сильвестри (72). 5:0 — Бонифаци (76).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Эбонг (25), Бремер (48).