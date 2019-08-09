В Бишкеке после ареста Атамбаева произошли столкновения 9.08.2019, 7:48

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Сторонников бывшего президента Кыргызстана разогнали гранатами.

Около тысячи сторонников бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который был 8 августа задержан спецназом ГНКБ в результате спецоперации, пришли на центральную площадь Бишкека к так называемому Белому дому, зданию администрации президента, сообщает "Настоящее время".

Они скандировали лозунги и свистели, требуя освобождения бывшего президента: он в данный момент задержан и находится на допросе в ГКНБ (Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана).

"Интерфакс" сообщил, что на Старой площади, которая находится в 100-150 метрах, собрались около 300 сотрудников органов внутренних дел, которые быстро разогнали толпу протестующих. Агентство сообщило, что силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, пытаясь вытеснить людей с площади. Разгон подтверждают также журналисты Kloop, которые были на месте: по их словам, около 500 сотрудников МВД и ГНКБ очистили площадь и заблокировали несколько соседних улиц.

Спецназ ГНКБ Кыргызстана начал штурмовать резиденцию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше еще 7 августа. Но первая попытка закончилась неудачей. Бывший президент забаррикадировался в одной из комнат, и спецназу так и не удалось его захватить.

В то же время сторонники Атамбаева прорвались внутрь и захватили нескольких спецназовцев: у них отобрали оружие, а некоторых сильно избили.

Захваченных спецназовцев сторонники Атамбаева отпустили на следующий день.

Спецназу удалось взять штурмом его резиденцию лишь спустя сутки, вечером 8 августа. Бывший президент сам вышел из дома и сдался силовикам. Перед этим он потребовал от замглавы МВД Кумара Асанова, который руководил его захватом, чтобы спецназ не причинил вреда его сторонникам, которые находились в резиденции и пытались защитить политика:

"Мне все равно: меня можете расстрелять, но ребят не трогайте!" – попросил Атамбаев перед тем, как выйти и сдаться. И открыл дверь только после того, как получил от Асанова обещание, что "никто не будет стрелять" и "бить их не будем".

В доме бывшего президента было изъято два пистолета, тринадцать автоматов и снайперских винтовок и 35 магазинов к ним. Ранее политик заявлял, что он был "единственным вооруженным в доме" (у него был наградной пистолет), а его сторонники якобы оборонялись только камнями и палками.

После сдачи Атамбаева посадили в машину и увезли в МВД Кыргызстана в Бишкек. Вместе с бывшим президентом были задержаны зампред Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаева и советник Атамбаева Фарид Ниязов. Колонна из нескольких машин поехала в Бишкек по объездной дороге через город Кант, потому что основная дорога была перекрыта милицией и сторонниками бывшего президента.

Представитель штаба Атамбаева сказал, что резиденцию 8 августа штурмовали более 2 тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа (за сутки, которые прошли с момента первого штурма в Кой-Таш прислали подкрепление). Внутри дома сопротивление им оказывали около 300-400 сторонников Атамбаева. В ходе штурма погиб один спецназовец (ГНКБ утверждает, что в него стреляли из снайперской винтовки и боевая пуля пробила бронежилет). Общее число пострадавших в итоге составило 98 человек: 11 спецназовцев, а остальные – сторонники бывшего президента.