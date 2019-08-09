Белорусам и не снилось: в Дании начали выдавать ипотеку под 0% годовых 3 9.08.2019, 7:54

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Кредит можно получить на 20 лет.

В Дании начали выдавать ипотеку под 0% годовых при сроке кредитования в 20 лет.

Новые условия предлагает местный Nordea Bank Abp. Об этом пишет РБК со ссылкой на американское издание Bloomberg.

По мнению аналитиков Bloomberg, снижение ставок до столь низкого уровня спровоцирует рост цен на жилье. При этом стоит отметить, что низкие ставки по ипотеке в Дании предлагают и другие банки.

Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.

В другом датском банке — Jyske Bank — объявили, что планируют начать выдачу ипотечных займов на десять лет с отрицательной ставкой. Таким образом, ипотечник будет получать проценты по кредиту от банка, говорится в заметке.