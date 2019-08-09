В Новой Зеландии обнаружили гигантского попугая 9.08.2019, 8:08

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Птицу назвали именем героя греческих мифов.

Попугай, живший в эпоху миоцена, был около метра ростом, имел массивный клюв и, вероятно, включал мясо в свой рацион, заявили палеонтологи.

Австралийские палеонтологи обнаружили в Новой Зеландии кости гигантского попугая, жившего в эпоху миоцена (23 млн – 5 млн лет назад). Об этом сообщил сайт университета Флиндерс в Аделаиде.

Рост птицы составлял около метра, то есть она стояла бы вровень с ребенком современного человека.

Крупнейший из известных науке попугаев весил около 7 кг, имел массивный клюв, при этом он вряд ли хорошо летал, предполагают ученые. Вероятно, птица включала в свой рацион, помимо зелени и фруктов, мелких животных, падаль, а возможно, и других попугаев, считает профессор Майк Арчер.

Ученые назвали ископаемого попугая Heracles inexpectatus – "Геракл неожиданный".

В современной Новой Зеландии обитает бескрылый какапо, который считается крупнейшим из ныне живущих попугаев. Его рост 60 см, вес не превышает 4 кг.