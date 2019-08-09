Режиссер фильма «Купала»: ВКЛ было мощнейшим государством от Балтики до Черного моря 1 9.08.2019, 8:18

ЯНКА КУПАЛА

Белорусы могут гордиться своим языком и историей.

«Сделать истинно национальный проект», который заставит белорусов гордиться своим языком, историей, культурой, — такая задача стояла перед создателями фильма «Купала». Об этом режиссер картины Владимир Янковский рассказал в программе «Ничего личного» на телеканале ОНТ, сообщает tut.by.

— Я вложил душу. Я хотел рассказать про то, что мы — белорусы, что наш язык самый красивый, что наша поэзия очень высокого класса, что Купала был неординарной и потрясающей личностью. Люди, которые после того, как официально разрешили говорить по-белорусски в 1905 году, стали как грибы появляться — поэты, писатели… Они же не просто так возникли. Корни были, просто корни были задавлены по деревням. Белорусский язык стал опять появляться.

Янковский отметил, что снимал «исторический фильм», а «не крамольный».

— Это честный фильм про великолепного поэта, про ту историческую ситуацию, которая тогда была. Ситуация была странная. Хорошо говорить: «Я — русский, Россия — великая страна». Но меня могут неправильно понять, если сказать: «Я — белорус, Беларусь — хорошая страна». Почему? <…> Почему я не могу сказать, что в Беларуси великолепная культура? Почему я не могу говорить про язык, который красивый.

Режиссер отметил, что когда начал снимать картину, то столкнулся с тем, что «никто не знает нашей истории вообще».

— Мне кажется, наш народ очень плохо знает историю нашего государства. Он просто ее не знает. Вся она написана даже в «Википедии». Просто откройте — и вы узнаете, что этот язык был официальным языком Великого княжества Литовского. Узнаете, что Великое княжество Литовское — это наша территория, наша страна. Прошлое. Оно существовало 550 лет. Это было мощнейшее государство от Балтики до Черного моря. Это все написано в «Википедии»! На русском языке. Но никто этого не читает, никто не хочет знать. И все у меня спрашивают: «Белорусский язык искусственно создан?» Это же катастрофа. Я бы снял бы фильм о Радзивиллах, о Грюнвальдской битве, в которой наша прошлая страна, Великое княжество Литовское, и наш народ, литвины, победили тевтонских рыцарей. Не без участия соседей братских, безусловно.

Что касается фильма «Купала», то, как отметил Владимир Янковский, этот исторический период ему был интересен тем, что «люди жили в совершенно безумное и драматическое время».

— Люди за свою короткую жизнь видели две войны мировых, гражданскую, революцию, репрессии, голод. И они, несмотря на все это, оставались людьми, любили свою Родину и писали стихи. Памятник этим людям можно поставить. Я и пытаюсь это сделать, если получится, — рассказал режиссер.

«Купала» — большой проект режиссера Владимира Янковского о классике белорусской литературы, который снимался в Беларуси, России и Литве. Главную роль — самого Янки Купалы — сыграл латышский актер с белорусскими корнями Николай Шестак. Премьеру проекта в широком белорусском прокате обещают не раньше 2020 года.