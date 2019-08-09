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Белорусские аграрии об ошибках Лукашенко: Это позор для нас

  • 9.08.2019, 8:29
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Белорусские аграрии об ошибках Лукашенко: Это позор для нас
Фото: tut.by

В развитии сельского хозяйства в Беларуси допущен стратегический просчет.

Городских жителей в очередной раз шокировали кадры с фермы. На этот раз из комплекса в Паршино, который входит в состав учхоза БГСХА в Горецком районе. На опубликованных кадрах – горы навоза у фермы, тощие и больные коровы, умершие телята.

Руководство комплекса «Паршино» говорит о возможных отдельных недостатках, но в целом заявляет, что «все это — нормальные, рабочие процессы».

Чтобы разобраться в ситуации, UDF.BY обратился с вопросами к экспертам.

«При назначении на руководящую должность критерий профессионализма не самый главный»

Бывший председатель колхоза из Столбцовского района Николай Лысенков в комментарии UDF.BY констатировал печальное положение дел в государственных хозяйствах с падежом скота.

«Падеж был, есть и будет. Другое дело, что в Беларуси является нормой, что каждый двадцатый теленок должен не дожить до своего товарного возраста. У моих родителей было две коровы, и я не помню, чтобы за все время хотя бы один теленок умер. А в хозяйствах сделали норму, что если каждый двадцатый умирает, то все хорошо», – сказал Лысенков.

Он поделился личным опытом:

«Когда после института я пришел работать в хозяйство, на свиноводческий комплекс, и впервый раз увидел, как мертвых поросят вывозят возами… У меня был шок. А опытные работники мне сказали: да все нормально, у нас десятки свиней еще родятся. К сожалению, такое положение дел для госпредприятий – норма. На каждом комплексе есть скотомогильники, куда трупы животных свозятся ежедневно».

Полгода назад Лукашенко устроил разнос на ферме в Слижах Шкловского района, где увидел грязных коров. Многие чиновники после этого были уволены, но вот теперь в той же Могилевской области всплыл новый факт беспорядка. Почему разнос главы Беларуси не повлиял на работу других руководителей хозяйств?

«Через такие разносы руководители проходят ежедневно. Где-то получат от председателя исполкома, где-то от губернатора или его помощника. Для председателя колхоза селектор с разносом – обычное дело. В моей практике было по четыре совещания в день – некогда было на ферму заехать, посмотреть, что там творится», – объяснил Лысенков.

Он обратил внимание на проблему с кадрами в хозяйствах.

«Гланым отвественным за животноводство в хозяйстве является зоотехник. В прошлом году конкурс на эту специальсность в Академии в Горках составил 0,6 человек на место. Людей с нулевыми знаниями берут в Академию, а потом эти специалисты работают. Ну как работают... У нас и так проблема с кадрами, а мы селекторными совещаниями последних выгоняем. К тому же при назначении на руководящую должность критерий профессионализма не самый главный. Главное – влияться в ситему власти. Если ты слушаешь на селекторах, что тебе говорят, выполняешь это (неважно, в убыток или нет), то задержишься там. У нас нет бизнеса на селе», – подчеркнул Лысенков.

«Поэтому у нас и молоко дорогое»

Бывший председатель колхоза из Шкловского района Петр Мигурский в комментарии UDF.BY сказал, что с одной стороны конкретно по ферме в Паршино проблема в СМИ преувеличивается.

«Можно воспринимать объяснения руководиля хозяйства, почему в этом месте были собраны больные коровы и телята. То, что приехал туда разбираться и министр, и губернатор, – это не их дело, пусть районное начальство разбирается. Меня другое удивляет. Цифра, которую дал министр сельского хозяйства Хотько: что 25−30% по технологии выбывает животных, и это нормально. Это как раз ненормально! Это советский, совковый подход к сохранности стада. Нормально 5-6% для крупного рогатого скота», – сказал Мигурский.

Бывший председатель колхоза считает, что у частника подобной ситуации не произошло бы.

«Фермер не допустил бы и гор навоза, и такого состояния стада. С точки зрения санитарии была бы красивая картинка. В Беларуси средний срок эксплуатации коров – 2,8 лактаций (период, когда корова дает молоко). У фермеров – в три раза дольше. А в личных подсобных хозяйствах – 12-15 лет используется корова. Поэтому у нас и молоко дорогое», – полагает Мигурский.

Он также обратил внимание, что экспорт белорусской сельхозпродукции в целом является убыточным:

«Мне кажется, допущена стратегическая ошибка в развитии сельского хозяйства в Беларуси. Когда нам рассказывают, что молоко уже возят в Китай и как это хорошо… Это позор для нас, мы не туда вложили деньги. Когда еще были открытые данные, экспорт молока уходил в большой минус. Исправить ситуацию может только частная собственность».


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