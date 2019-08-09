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Кыргызстан: подробности двух штурмов резиденции экс-президента

  • 9.08.2019, 8:39
Кыргызстан: подробности двух штурмов резиденции экс-президента
Фото: TASS

Мнения экспертов по поводу задержания Атамбаева.

В Кыргызстане после двухдневного противостояния между спецназом и сторонниками, а также охранниками экс-президента страны задержали Алмазбека Атамбаева. В результате двух попыток штурма погиб один человек, десятки пострадали. У некоторых имеются огнестрельные ранения. Казахстанские эксперты считают, что после резкой критики, которая звучала из уст Атамбаева в адрес бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, казахстанские власти не будут вмешиваться в ситуацию в соседней стране, сообщает «Радио Азаттык».

КАК ЗАДЕРЖИВАЛИ АТАМБАЕВА?

По последним данным, экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева вывезли из его резиденции в селе Кой-Таш под Бишкеком в министерство внутренних дел. Как передает Кыргызская редакция Азаттыка, спецоперация завершена, но сотни сотрудников милиции вынуждены возвращаться в столицу пешком. Им создают препятствия сторонники Атамбаева.

Бывшего кыргызстанского лидера брали штурмом и с двух попыток. Первая спецоперация, развернувшаяся вечером 7 августа и в ночь на 8 августа, закончилась неудачей. Бойцы отрядов специального назначения государственного комитета национальной безопасности столкнулись с ожесточенным сопротивлением сторонников Атамбаева на территории резиденции.

Сторонники Алмазбека Атамбаева в его резиденции, 7 августа 2019 года.

В результате от огнестрельного ранения в больнице скончался один сотрудник силовых структур — Усен Ниязбеков, боец подразделения «Альфа». Сторонники Атамбаева также захватили нескольких спецназовцев, которых отпустили на следующий день.

Второй штурм начался вечером 8 августа. Спецназовцы сначала окружили дом и вытеснили с территории резиденции значительную часть оборонявшихся. Позже поступила информация, что Атамбаев сдался силовикам и был вывезен в МВД в Бишкеке в сопровождении нескольких доверенных лиц.

На протяжении двух дней кровопролитного противостояния в Кой-Таше в кадрах на видео с места событий слышались выстрелы. Корреспонденты Кыргызской редакции Азаттыка сообщали, что во время штурма применялись шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Спецоперация в Кой-Таше 7 августа 2019 года.

По последним оценкам министерства здравоохранения страны, за медицинской помощью обратились 98 человек. 8 августа в больницу в Бишкеке поступили шестеро, у пятерых из них, бойцов спецназа, огнестрельные ранения. Еще один — гражданское лицо, он пострадал от шумовой гранаты.

Известно, что получивший ранение начальник управления внутренних дел Чуйского района Самат Курманкулов находится в коме. Он перенес две операции.

ЧТО ГОВОРЯТ КАЗАХСТАНСКИЕ ЭКСПЕРТЫ?

Политический конфликт в Кыргызстане бурно обсуждается и в Казахстане. Казахстанский эксперт руководитель Центральноазиатского фонда демократического развития Толганай Умбеталиева считает, что «нынешняя политическая элита Кыргызстана пытается отомстить бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву».

— Атамбаев, находясь у руля власти, — и, самое главное, к концу своих полномочий — подверг гонениям влиятельных соперников в политической элите Кыргызстана и посадил их за решетку. До суда они предупредили, что эти действия Атамбаева не останутся без последствий. Поэтому можно сказать, что за спецоперацией по задержанию Атамбаева стоят очень влиятельные группы. В кыргызской политической элите часто встречаются финансовые группы, которым Атамбаев перешел дорогу. Похоже на то, что они потребовали от Сооронбая Жээнбекова «восстановить баланс», — говорит политолог.

В конце июля Алмазбек Атамбаев слетал в Москву на самолете, предоставленном властями России, и встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Политические эксперты тогда высказывали мнение, что Атамбаев таким образом хотел заручиться поддержкой Путина в борьбе в Жээнбековым. По словам Умбеталиевой, «президент России принял Атамбаева, но он в курсе внутреннего противостояния в Кыргызстане, поэтому не будет вмешиваться в конфликт между прежней и нынешней властью».

— Атамбаев, находясь на посту президента, позволил себе оскорбить не только кыргызских политиков, но и президентов многих стран. Его главная проблема — необдуманные речи. Кыргызские СМИ даже составили список людей, кого Атамбаев задел словом. Таким образом, Атамбаев сформировал к себе негативное отношение. Поэтому ему сейчас будет сложно найти заступников. К тому же этот конфликт не связан с какими-либо демократическими процессами, — говорит она.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время политических конфликтов в Кыргызстане старался показать себя старшим братом и выступить в роли примирителя. Свои действия он объяснял как попытку внести вклад в сохранение спокойствия в соседнем государстве.

Толганай Умбеталиева считает, что «в Кыргызстане сейчас нет конфликта, в который могли бы вмешаться иностранные государства, однако, если политическое противостояние обострится, это может привести к опасной ситуации».

— В Кыргызстане по-разному поняли Нурсултана Назарбаева, когда во время революции 2010 года он на специальном самолете вывез Курманбека Бакиева сначала в Казахстан, а затем перевез в Беларусь. Некоторые кыргызские эксперты сказали, что таким образом он спас от кровопролития, другие посчитали это вмешательством Казахстана во внутренние дела Кыргызстана. В 2017 году Нурсултан Назарбаев неоднократно подвергался критике Атамбаева за то, что принял кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Среди казахстанских политиков, кого раскритиковал Атамбаев, есть и нынешний президент Касым-Жомарт Токаев. Поэтому Казахстан старается не вмешиваться в ситуацию в Кыргызстане, — говорит она.

Алмазбек Атамбаев, являвшийся президентом Кыргызстана с 1 декабря 2011 года по декабрь 2017 года, к концу завершения своего президентского срока выступил с критикой в адрес тогдашнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Атамбаев обвинил Назарбаева во вмешательстве во внутренние дела Кыргызстана, после того как он встретился с кандидатом в президенты от оппозиционной партии Кыргызстана Бабановым. После этого Казахстан усилил проверку на пограничных постах с Кыргызстаном, что привело к образованию больших очередей из грузовиков на кыргызской стороне. В то время председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев и Алмазбек Атамбаев обменялись критическими замечаниями.

«ПРЕЗИДЕНТ, УШЕДШИЙ ИЗ ПОЛИТИКИ, НЕ ДОЛЖЕН ВМЕШИВАТЬСЯ В ДЕЛА ВЛАСТИ»

Казахстанский политолог Ерлан Саиров считает, что «политик, покинувший пост президента, должен уйти окончательно». «Если он продолжит вмешиваться в дела власти и возражать новой власти, это может привести к большим катаклизмам. Такое уже было в истории. Единственное, что может уберечь от политических катаклизмов, вызванных отдельными личностями в верховной власти, — это самостоятельность государственных институтов», — считает он.

— Законодательная, исполнительная и судебная власти в Кыргызстане не смогли получить развитие как самостоятельные государственные институты. Если не буду работать институты, призванные соблюдать равенство ветвей власти и принцип баланса, то трения между правящими блоками могут привести к массовому гражданскому конфликту. Заметно, что в Кыргызстане преобладают охлократия или уличная демократия. Нельзя всё время полагаться на силу улицы. Улица иногда превращается в прямой путь разрушения государства, — говорит он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает «внутренним делом» Кыргызстана события в этом соседнем государстве. Об этом заявил в сообщении в Facebook’e пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали.

В комментариях Кыргызской редакции Азаттыка мнения кыргызских политиков и экспертов разделились. Одни считают, что «Алмазбек Атамбаев должен доказать в суде, что выдвинутые в отношении него обвинения незаконны и он не должен оказывать вооруженного сопротивления». Другие говорят, что «Алмазбек Атамбаев неоднократно называл ложью предъявленные ему обвинения». «Лишение Атамбаева права неприкосновенности Жогорку Кенешом привело к этой ситуации», — считают они.

Вместе с тем есть и те, кто считает, что «сейчас важнее стабилизировать ситуацию и не допустить ее обострения, чем выяснять, кто сейчас виновен».

К примеру, бывший премьер-министр страны Темир Сариев сказал следующее: «Если не повиновавшиеся требованиям закона не будут наказаны, тогда кыргызское государство окажется в опасности. Появятся степные командиры, которые не будут подчиняться общему закону. В этой ситуации нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков должен рассмотреть пути мирного разрешения конфликта, а не наказывать в соответствии с буквой закона. После того как ситуация стабилизируется, выяснится, кто виновен».

ОБВИНЕНИЯ

Необходимость силового задержания Атамбаева власти объясняют тремя его отказами явиться на допрос в связи с уголовным расследованием.

В конце июня парламент лишил Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что открыло возможность для привлечения его к уголовной ответственности. С тех пор Атамбаев большую часть времени пребывал в Кой-Таше, за исключением редких вылазок, в том числе в Москву, куда он летал на сутки через военную базу в Канте для встречи с президентом России Владимиром Путиным и «обсуждения ситуации в Кыргызстане». Одновременно его сторонники разбили лагерь в окрестностях резиденции и выражали готовность защищать своего лидера.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ответственность масштабные столкновения и кровопролитие, в которые вылилось задержание, целиком возложил на Атамбаева. 7 августа Жээнбеков, официально находившийся в отпуске, прервал отдых и вернулся в Бишкек с курорта на Иссык-Куле.

«Во время следствия становятся известными факты и по другим преступлениям. Вы об этом скоро узнаете. Вчера сотрудники ГКНБ должны были исполнить постановление о принудительном приводе на допрос, но Атамбаев и его сторонники оказали вооруженное сопротивление. Они вышли за рамки правового поля. Есть пострадавшие, погиб человек. Уголовные дела по этим событиям возбуждены, виновные будут отвечать. Если раньше он вызывался на допрос в качестве свидетеля, то теперь он будет вызываться как подозреваемый в тяжких преступлениях», — заявил Жээнбеков.

Атамбаев, комментируя первый штурм 8 августа, настаивал, что среди его сторонников оружие было только у него, спецназ ворвался к нему «как бандиты».

Алмазбек Атамбаев (слева) и Сооронбай Жээнбеков.

«Вчера они не сказали, что приехали забрать меня на допрос. Они как бандиты ворвались и начали стрелять в людей. Я не раз говорил, что буду стрелять, если придут ко мне в дом. Здесь только у меня есть оружие, я вчера был на третьем этаже дома и сам оказывал сопротивление. Пусть потом не обвиняют простых граждан, у них не было даже рогаток, возможно, были камни», — сказал Атамбаев.

Генеральная прокуратура предъявляет Атамбаеву обвинения по пяти эпизодам, якобы имевшим место в период его президентства с 2011 по 2017 год. Обвинения касаются коррупции, злоупотребления служебным положением и незаконного обогащения. Дело, по которому его вызывают на допрос, связано с досрочным освобождением из тюрьмы криминального авторитета в 2013 году. Атамбаев отрицает вину и заявляет, что его дело политически мотивировано.

Атамбаев, чей президентский мандат был ограничен Конституцией одним сроком, на выборах президента в октябре 2017 года поддерживал Жээнбекова, который в результате пришел ему на смену. Вскоре после инаугурации оба политика начали обмениваться взаимными обвинениями в некомпетентности и непрофессионализме.

Вступив в должность, Жээнбеков также начал освобождать от занимаемых должностей высокопоставленных чиновников, назначенных Атамбаевым. Когда в отношении них начали возбуждать уголовные дела, Атамбаев выступил с политическим заявлением. Он сказал, что это не борьба с коррупцией, а месть бывшему президенту.


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