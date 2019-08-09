Трамп назначил Магуайра и.о. директора Нацразведки США 9.08.2019, 8:45

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Назначение вступит в силу 15 августа.

Американский президент Дональд Трамп выбрал претендента для занятия поста исполняющего обязанности главы Управления директора Национальной разведки США (ODNI), координирующего работу всех американских разведслужб, передает dw.com.

На эту должность будет назначен руководитель Национального центра по борьбе с терроризмом Джозеф Магуайр, сообщил глава Белого дома в четверг, 8 августа, в Twitter.

I am pleased to inform you that the Honorable Joseph Maguire, current Director of the National Counterterrorism Center, will be named Acting Director of National Intelligence, effective August 15th. Admiral Maguire has a long and distinguished.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019

Трамп отметил, что назначение вступит в силу 15 августа. По словам американского лидера, Магуайр может гордиться "многолетней выдающейся карьерой" в составе ВМС США, где занимал руководящие посты разных уровней, включая должность главы Командования специальных операций, осуществляющего оперативное планирование.

Джозеф Магуайр в 2010 году подал в отставку, завершив службу в американских ВМС. Кроме того, претендент для занятия поста ODNI является стипендиатом Гарвардского университета в области национальной безопасности.

"Не сомневаюсь, что он отлично справится со своими обязанностями", - резюмировал Трамп.

"Сокрушительная потеря для разведсообщества"

Ранее в отставку один за другим подали глава ODNI Дэниел Коутс, занявший этот пост в марте 2017 года и неоднократно демонстрировавший разногласия с главой государства по вопросам, связанным с РФ, КНДР и Ираном, а также его заместитель Сью Гордон. В записке, поданной Трампу, она пояснила, что предпочла бы не уходить, но сохраняет верность "своей команде". Глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф назвал утечку кадров "сокрушительной потерей" для разведсообщества.

Ранее конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф, которому Трамп предложил возглавить нацразведку, предпочел остаться в Конгрессе.