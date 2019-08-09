Фотофакт: Как выглядит комплекс С-300, который вчера перевернулся под Полоцком 15 9.08.2019, 8:56

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Иллюстрационное фото

Опубликованы кадры очередного ЧП в белорусской армии.

Вчера под Полоцком произошло дорожное происшествие с участием ракетного комплекса С-300.

«Колонна боевой техники одной из частей Полоцкого гарнизона двигалась в пункт постоянной дислокации после выполнения учебно-боевых задач, — рассказала официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик. — Один из водителей, военнослужащий срочной службы, управляя комплексом С-300 с макетами ракет, не справился с управлением и съехал с дороги. Скорость была небольшой — 30 км/ч. Поэтому никто не пострадал, если не учитывать номерной знак».

Телеграм–канал «Беларусь головного мозга» опубликовал фото ракетного комплекса С-300, который вчера перевернулся под Полоцком.

«Вот та самая С-300, которая вчера перевернулась под Полоцком. Фото уже вытянутой», - пишет телеграм–канал.