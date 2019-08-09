Экс-президенту Кыргызстана предъявили обвинение 1 9.08.2019, 8:58

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АЛМАЗБЕК АТАМБАЕВ

Алмазбек Атамбаев арестован до 26 августа.

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев арестован по решению суда до 26 августа. Об этом ТАСС сообщил в пятницу адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

«По решению суда Атамбаев арестован до 26 августа», — заявил он. По его словам, судебное решение было вынесено в здании Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана, куда был приглашен судья Первомайского района столицы страны. «Судья вынес решение арестовать Атамбаева на время проведения следственных мероприятий», — отметил Слесарев.

По его оценке, при задержании экс-президента были нарушен ряд процессуальных норм. «Никаких документов о задержании подзащитному предъявлено не было, ему вручили уведомление и сразу же избрали меру пресечения», — подчеркнул адвокат.

Он также добавил, что Атамбаеву предъявили обвинение в коррупции.

Атамбаев был задержан в четверг в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Она началась в среду, когда спецназ ГКНБ предпринял первую попытку задержания подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности Атамбаева. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. По последним данным, за медицинской помощью обратились 98 человек.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил Конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане Атамбаева подозревают в причастности к пяти связанным с нарушением закона эпизодам, пишет tut.by.

В частности, бывший руководитель Кыргызстана подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева, а также содействии противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконному получению участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.