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Алексей Бага: Самое красивое в футболе — цифры на табло

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  • 9.08.2019, 9:05
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Алексей Бага: Самое красивое в футболе — цифры на табло
АЛЕКСЕЙ БАГА

Наставник БАТЭ – о победе над «Сараево».

Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага поделился впечатлениями о первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы против боснийского "Сараево", в котором его команда одержала победу (2:1).

- Насколько вы удивлены игрой соперника после вынужденной паузы во втором тайме?

- Пауза, вызванная поведением болельщиков, пошла на пользу "Сараево", которое забило плюс имело еще момент. Ну а в целом оценю этот матч положительно для нас: одержали победу на выезде над крепкой командой, дважды отличились. Ребята проделали хорошую работу.

- Считаю, "Сараево" выглядело лучше, чем БАТЭ.

- Самое красивое в футболе — цифры на табло. Мы выиграли 2:1 и едем домой с победой.

- То есть не согласитесь, что вам сопутствовала удача?

- В еврокубках главное — результат. И мы его добились.

- Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями об атмосфере матча.

- Две хорошие зажигалки с трибуны мне прилетело — заберу на сувениры. А так атмосфера фантастическая, шикарная — мне очень понравилось, — цитирует Багу пресс-служба.


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