Алексей Бага: Самое красивое в футболе — цифры на табло

Алексей Бага: Самое красивое в футболе — цифры на табло3
- 9.08.2019, 9:05
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Наставник БАТЭ – о победе над «Сараево».
Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага поделился впечатлениями о первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы против боснийского "Сараево", в котором его команда одержала победу (2:1).
- Насколько вы удивлены игрой соперника после вынужденной паузы во втором тайме?
- Пауза, вызванная поведением болельщиков, пошла на пользу "Сараево", которое забило плюс имело еще момент. Ну а в целом оценю этот матч положительно для нас: одержали победу на выезде над крепкой командой, дважды отличились. Ребята проделали хорошую работу.
- Считаю, "Сараево" выглядело лучше, чем БАТЭ.
- Самое красивое в футболе — цифры на табло. Мы выиграли 2:1 и едем домой с победой.
- То есть не согласитесь, что вам сопутствовала удача?
- В еврокубках главное — результат. И мы его добились.
- Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями об атмосфере матча.
- Две хорошие зажигалки с трибуны мне прилетело — заберу на сувениры. А так атмосфера фантастическая, шикарная — мне очень понравилось, — цитирует Багу пресс-служба.