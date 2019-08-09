«Продавец требует деньги, чтобы выписаться из квартиры» 1 9.08.2019, 9:39

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Эксперты рассказали о скандальных ситуациях на рынке белорусского жилья.

Что спрашивали белорусы у экспертов по недвижимости в июле? В новом обзоре Realt.by – все самое интересное за последние три недели.

Продавец квартиры требует деньги за выписку из квартиры

Один из пользователей Realt.by попал в сложную ситуацию. Мужчина решил купить квартиру, внес задаток, после чего продавец отказался выписываться бесплатно: «Покупаю квартиру. Задаток внесен. Продавец требует за выписку 2 БВ. Как поступить?».

Отвечает специалист по недвижимости ООО Центр риэлтерских услуг «Квартиры Столицы» Александр Новик:

Со слов эксперта, такие моменты должны прописываться в договоре. Если этого нет, то покупатель за выписку платить не обязан.

— Необходимо смотреть, были ли соответствующие договоренности между сторонами. Однако продавец не вправе требовать с покупателя компенсацию за выписку, так как стандартная продажа квартиры подразумевает освобождение лицевого счета всеми гражданами зарегистрированными в ней, и, если кто-то остался — выписывается по суду, — пояснил Александр Новик.

Как продать квартиру, если в доме зарегистрирован ребенок 14 лет?

Сразу несколько июльских вопросов касались продажи недвижимости, в которой зарегистрированы несовершеннолетние. Один из вопросов написал читатель под ником liluballod. История такая: «После развода с женой дом разделили в натуре на 2 квартиры. В 2015 году она купила другую квартиру, выписалась и уехала жить туда с сыном. Сыну сейчас 14 полных лет. Сына не выписала, он так и остался прописан в доме без указания номера квартиры. Я прописался в свою квартиру после раздела. Сейчас хочу продать свою квартиру. Жена прописывать сына к себе не хочет ни в одну квартиру, ни в другую. Согласия на мою выписку с сыном в другое жилье не дает. Как быть в этой ситуации?».

Отвечает директор АН «Уласны дах» Людмила Лепарская:

— Добрый день. В данный момент у вас в собственности находится жилой дом, приобретенный в браке. Для того чтобы продать дом, вам необходимо согласие бывшей супруги. Другого способа нет.

Продажа квартиры, собственником которой является несовершеннолетний

Читательницу Realt.by Надежду Ярмолинскую интересует, может ли несовершеннолетний ребенок продать квартиру, собственником доли в которой является: «Моя дочь является собственником половины доли в однокомнатной квартире, ей 10 лет. Кровный отец ее умер, и она будет вступать в наследство. Вроде как его родители не будут вступать в свои права наследования. В этой квартире она не прописана и проживает вместе со мной (матерью) в России по виду на жительство, там же и обучается. Планируем в ближайшее время оформлять гражданство в РФ. Возможно ли будет после оформления всех процедур продать эту квартиру?».

Отвечает директор АН «Уласны дах» Людмила Лепарская:

— При продаже недвижимого имущества несовершеннолетними необходимо решение администрации района г. Минска, в котором находится квартира. Обращаю внимание, что при продаже квартиры граждан РФ вам необходимо будет уплатить 13% подоходного налога. Возможно, Вам будет выгоднее сначала продать квартиру, потом отказаться от гражданства РБ. Обращайтесь в агентство недвижимости для комплексного решения вопроса.

Полагается ли нам финансовая поддержка для частичного погашения кредита?

Традиционно не обошлось без вопросов о кредитах и очереди нуждающихся. Так, Ирина Лючкова интересуется, имеет ли право на финансовую поддержку в погашении кредита. Ситуация следующая: «Состоим семьей (3 человека) на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий как семья с 2014 г., до этого с 2010 г. я состояла одна в г. Бобруйске. В 2018 г. в мае приобрели квартиру, воспользовавшись кредитом (на покупку жилья) банка. Полагается ли нам какая-либо финансовая поддержка для частичного погашения кредита или иные возможности?».

Отвечает генеральный директор АН «Пакодан» Вячеслав Завгородний:

Ссылаясь на указ президента Республики Беларусь № 13 «Право на получение льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений предоставляется», эксперт пояснил, что сегодня Ирина не может претендовать на субсидию:

— Так как у вас один ребенок, государственная финансовая поддержка вам не полагается, — резюмировал свой ответ Вячеслав Завгородний.

Подробно о том, кто может рассчитывать на субсидии от государства, можно почитать здесь.

Могу ли я получить льготный кредит или субсидию на покупку или строительство жилья?

Вопрос по кредитам задал и автор под ником id31891483: «Прошу вас разъяснить мне некоторые вопросы. Я сирота с 2011 года, состою на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. На сегодня моя очередь № 88 и уходит все дальше. В августе уже будет 9 лет, как состою на соц. жилье. Временно предоставили общежитие. Живу уже два года. Скажите, могу ли я получить льготный кредит или субсидию на покупку или строительство жилья без получения соц. квартиры? Право предоставляется только в течение срока действия срочного договора найма социального жилья. И если сама приобрету квартиру в кредит, смогу ли я получить помощь в погашении долга?».

Отвечает риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль:

— Как в соответствии с указом Лукашенко от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений», так и соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 04 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», одним из основополагающих принципов является принцип очередности. То есть ждать своей очереди.

Если речь идет о покупке жилья на вторичном рынке, то по указу от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений», покупка жилья на вторичном рынке кредитуется в исключительном случае (жилье в данном населенном пункте не строится, за исключением многодетных и приобретения жилых помещений, построенных организациями и индивидуальными предпринимателями специально для продажи, в том числе строительство которых осуществлялось по государственному заказу), а по Указу Президента Республики Беларусь от 04 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» покупка на вторичном рынке по общим основаниям вообще не субсидируется в принципе.

Соответственно, на сегодняшний день вам остается только ждать своей очереди. Купив жилье на вторичном рынке, претендовать в вашей ситуации на льготное кредитование или субсидирование вы не сможете. За более детальной информацией обращайтесь в местный исполнительный комитет.