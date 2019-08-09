В Италии произошел раскол в правящей коалиции 1 9.08.2019, 9:44

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Возможны досрочные выборы.

Лидер правопопулистской партии "Лига" и вице-премьер правительства Италии Маттео Сальвини заявил о расколе в итальянском правительстве и необходимости досрочных парламентских выборов, сообщает Радио Свобода.

На встрече с премьер-министром Джузеппе Конте Сальвини заявил, что на будущей неделе парламент должен будет принять соответствующие решения.

Партнер Сальвини по коалиции, лидер популистского "Движения пяти звезд" Луиджи ди Майо пока не комментировал слова вице-премьера. Ранее, однако, движение угрожало выйти из коалиции из-за споров с "Лигой".

Накануне в Сенате парламента Италии партия Сальвини вместе с оппозицией голосовала за строительство высокоскоростной железной дороги во Францию – вопреки позиции "Движения пяти звезд". Наблюдатели назвали это новым подтверждением раскола в коалиции.

Согласно опросам общественного мнения, партия Сальвини уверенно лидирует и может претендовать на успех на выборах. "Движение пяти звезд" же теряет поддержку избирателей. Растет поддержка оппозиционной Демократической партии, однако она отстает от "Лиги".

Сальвини на посту министра внутренних дел проводит жесткую политику по отношению к мигрантам. Италия отказывает судам, спасающим в море нелегальных мигрантов, в заходе в свои порты. Сальвини также известен своей положительной оценкой Владимира Путина и политики Кремля.

После публикаций в СМИ прокуратура Италии в прошлом месяце открыла расследование по факту переговоров эмиссара Сальвини и российских представителей в Москве, на которых, как утверждается, речь шла о скрытом финансировании партии "Лига" российскими структурами. Сальвини обвинения отрицает.