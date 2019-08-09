Лукашенко дал олигарху Олексину новые привилегии 13 9.08.2019, 9:52

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Фото: belta.by

Диктатор наделил компанию «Интер Тобакко» статусом специмпортера табачного сырья.

Компании «Интер Тобакко» Алексея Олексина позволена реализация исключительного права государства на осуществление импорта табачного сырья. Это следует из указа Лукашенко № 298 от 7 августа 2019 года, сообщает tut.by.

Документ принят в целях «создания дополнительных условий для производства табачных изделий».

«Интер Тобакко» — это новое предприятие по производству табачных изделий высокого потребительского уровня, говорится в профайле компании.

Год назад стало известно, что данная организация займется выпуском сигарет в промзоне Шабаны. Для этого изменили границы Минска.

Объем инвестиций в проект оценивался в примерно 100 миллионов рублей. Будет создано около 200 рабочих мест. Сейчас на сайтах по поиску работы размещены вакансии «Интер Тобакко».

В декабре 2017 года Лукашенко дал добро Алексею Олексину на создание единой товаропроводящей сети в табачной сфере. Киоски «Табакерка» сейчас появляются во многих регионах Беларуси.

Бизнесмену также разрешили импортировать в Беларусь сигареты L&M, Parliament, Marlboro. Раньше ввозить табачную продукцию имело право только предприятие «Беларусьторг» управления делами Лукашенко.

Интересы Алексея Олексина сосредоточены на торговле нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), девелопменте, логистике и ресторанном бизнесе. Олексин — бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав управления делами Лукашенко. Он раньше был партнером Юрия Чижа. Однако в 2012 году их пути разошлись.