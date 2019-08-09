«Хоть на баррикады выходи» 9.08.2019, 9:59

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В Казани проходят протестные митинги.

В Казани продолжаются митинги против нового генплана застройки города. Из-за строительства новой дороги несколько сотен домов (почти десять поселков) должны пойти под снос. Проектировщики из Москвы уверяют, что городу без новых автотрасс не обойтись. Но жители говорят: по плану эти дороги обходят все объекты, принадлежащие чиновникам, и проходят по участкам обычных граждан, сообщает currenttime.tv.

Татьяна Бузанова с мужем купили дом в поселке Салмачи в 2016 году. Они продали трехкомнатную квартиру в городе и в ипотеку приобрели жилье подальше от городского шума. Но в прошлом году узнали, что по новому генплану Казани их дом снесут, а на этом месте пройдет четырехполосная дорога. К тому же, рассказывают Бузановы, чиновники их пытались обвинить в самострое, пришлось через суд доказывать, что дом законный.

"Приходит переосмысление нашей власти. После того как, не дай бог, нас снесут и дадут какие-то деньги, что я с ними буду делать? Хоть на баррикады выходи ", – говорит Олег Бузанов.

В их доме живут шесть человек, а всего из-за строительства дорог жилье потеряют сотни людей. А люди, чьи дома не попадут под снос, будут жить вдоль дороги. "Куча домов остаются у дороги, [люди] будут вынуждены жить практически около южной трассы Казани", – отмечает еще одна жительница поселка Салмачи Мария Филина.

Когда жители покупали дома, они знали, что в 150 метрах проходит газопровод, по генплану 2007 года дорога проходила именно там. В итоге по новому генплану трубу решено оставить, а дорогу пустить по домам. При этом, рассказывают жители, чиновники их заверяют, что сноса не будет.

"[Чиновники говорят, что] генплан не предусматривает сноса домов, ну вроде веришь. Но приходишь домой, читаешь закон, там написано, что если дорога в генплане начерчена, снос домов будет", – возмущается местный житель Талгат Зинатуллин.

Чтобы привлечь внимание властей, жители в июле перекрыли трассу, ведущую к поселку, образовалась большая пробка. Силовики после этого предупредили людей, что следующая акция может закончиться задержаниями. Но они продолжают митинги, которые в Казани проходят каждую неделю.

Общее против частного

В управлении архитектуры Казани настаивают, что городу нужны дороги. "Отказаться от общих интересов в пользу частного – это неправильный подход к документу территориального планирования. Это лишает его всяческого смысла. Тогда получается, что надо просто убрать все дороги, ничего не строить", – говорит заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Казани Анастасия Латыпова.

Для создания нового генплана развития Казани до 2035 года были приглашены специалисты Института генерального планирования Москвы. Именно их проектом недовольны жители города. В 2007-м уже был генплан развития города до 2050 года, который писали местные специалисты. Но за год до его утверждения стало известно, что к Казани присоединят новые территории. После этого земли начали распродавать. Сейчас почти все они – частные, муниципальной собственности там нет. Поэтому и получилось, что прежний генплан, по которому ни один дом не подлежал сносу, сразу же устарел.

"Эта дорога заложена в генплане 2007 года, так называемый Царицынский проспект, но все земли распроданы, и теперь она проходит через поселок", – говорит житель поселка Дербышки Денис Кропотов.

"Доходит до смешного. Идет дорога, перед ней стоит автосалон депутата Казгордумы, и она его обходит, а потом идет по поселку. То есть кто себя может защитить, тот может диктовать свое, а они думают, что народ себя защитить не может", – отмечает депутат Госсовета Татарстана Артем Прокофьев.

"Гарантируем выкуп"

Прокофьев, как депутат законодательного собрания Татарстана, задавал вопрос на сессии, но результата пока нет.

"Мне кажется, что это просто кто-то раскачивает лодку, я впервые слышу об этом", – сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.

В понедельник завершился этап сбора замечаний по генплану Казани, всего было принято 2045 предложений и в понедельник же мэр города ответил жителям поселков. "Гарантируем выкупить дома по справедливой рыночной цене", – уверял мэр Казани Ильсур Метшин.

Но местные жители обещаниям не верят и продолжают ходить на митинги.