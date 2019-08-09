Сеть удивила оптическая иллюзия с исчезающими авто

Сеть удивила оптическая иллюзия с исчезающими авто3
- 9.08.2019, 10:07
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Попробуйте раскусить секрет ролика.
В Сети набирает популярность видео с "исчезающими" автомобилями и скутерами. Оно набрало сотни тысяч просмотров на Twitter-странице @DannyDutch, пишет korrespondent.net.
Благодаря оптической иллюзии создается впечатление, что дорога проходит по мосту. Однако многие пользователи раскусили автора и поняли, что необычный эффект возникает в результате соответствующего угла съемки.
На самом же деле ролик просто снимался в крыши здания, создающей эффект моста.
Yes, the traffic just disappears. pic.twitter.com/XPcGrzadu5— Daniel (@DannyDutch) June 29, 2019