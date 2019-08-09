Сеть удивила оптическая иллюзия с исчезающими авто 3 9.08.2019, 10:07

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Попробуйте раскусить секрет ролика.

В Сети набирает популярность видео с "исчезающими" автомобилями и скутерами. Оно набрало сотни тысяч просмотров на Twitter-странице @DannyDutch, пишет korrespondent.net.

Благодаря оптической иллюзии создается впечатление, что дорога проходит по мосту. Однако многие пользователи раскусили автора и поняли, что необычный эффект возникает в результате соответствующего угла съемки.

На самом же деле ролик просто снимался в крыши здания, создающей эффект моста.