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Сеть удивила оптическая иллюзия с исчезающими авто

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  • 9.08.2019, 10:07
  • 1,924
Сеть удивила оптическая иллюзия с исчезающими авто

Попробуйте раскусить секрет ролика.

В Сети набирает популярность видео с "исчезающими" автомобилями и скутерами. Оно набрало сотни тысяч просмотров на Twitter-странице @DannyDutch, пишет korrespondent.net.

Благодаря оптической иллюзии создается впечатление, что дорога проходит по мосту. Однако многие пользователи раскусили автора и поняли, что необычный эффект возникает в результате соответствующего угла съемки.

На самом же деле ролик просто снимался в крыши здания, создающей эффект моста.


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