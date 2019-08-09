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Саудовская Аравия дернула нефтяной «стоп-кран»

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  • 9.08.2019, 10:12
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Саудовская Аравия дернула нефтяной «стоп-кран»

На нефтяном рынке повторяется сценарий 1980-х годов.

Рынок нефти, переживший рекордное за полгода падение после очередной серии тарифных залпов по Китаю из твиттера президента Дональда Трампа, пытается обрести почву под ногами, пишет finanz.ru.

После обвала на 14% за 7 дней нефтяные котировки выросли на торгах в четверг на фоне сообщений о готовности Саудовской Аравии пойти на новое сокращение поставок.

Фьючерсы на сорт Brent, падавшие в среду до 55,88 доллара за баррель, к 21.22 мск четверга подорожали на 1,7% - до 57,19 доллара, а контракты на WTI в Нью-Йорке подскочили на 2,2% - до 52,25 доллара за бочку.

Как сообщили Bloomberg источники в Эр-Рияде, саудовские чиновники провели телефонные переговоры с другими нефтепроизводителями и обсудили возможные меры поддержки рынка.

Бюджет королевства, на 90% состоящий из нефтяных доходов, трещит по швам: на 2019 год в него заложены рекордные расходы на 295 млрд долларов, включающие как субсидии гражданам, так и инвестиции в план перестройки экономики, который обойдется в 425 млрд долларов в ближайшие 12 лет.

С учетом того, что курс национальной валюты - рияла - в Саудовской Аравии является фиксированным и удерживается центробанком на уровне 3,75 рияла за доллар, королевской семье нужна нефть в диапазоне от 80 до 85 долларов за баррель, чтобы свести бюджет, оценивает главный экономист МВФ по Ближнему Востоку Джихад Азур.

Но текущие цены не дотягивают до нужного уровня более 28%, и выбор у шейхов невелик. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco готова пойти на дальнейшее сокращение поставок, чтобы нефть была дороже, сообщил Reuters саудовский чиновник.

По его словам, экспорт в августе и сентябре не превысит 7 млн баррелей в сутки, несмотря на высокий спрос со стороны покупателей, при этом ключевые страны ОПЕК+ намерены делать все, что потребуется для сохранения баланса на рынке нефти в следующем году.

С учетом того, что сланцевая революция США идет вперед двузначными темпами (в два раза быстрее, чем страны ОПЕК сокращают поставки), а соглашение об ограничении добычи выполняется далеко не всеми странами, очевидно, что на ближайшем заседании ОПЕК+ в декабре квоты по сокращению могут быть увеличены - с 1,2 до 1,7 млн баррелей в день, прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. При этом само соглашение придется продлить до конца 2020 года.

Впрочем, этого может оказаться недостаточно: по расчетам МЭА, чтобы сбалансировать рынок ОПЕК нужно сократить производство на 2 млн баррелей в сутки - до 28 млн в день.

Проблема еще и в том, что из 21 страны ОПЕК+, лишь 9 полностью выполняют свои квоты или перевыполняют их. «Остальные - либо сокращают меньше, либо вовсе - наращивают добычу», - отмечает Крылова.

Среди них - Нигерия, Ирак, Казахстан, который полностью игнорирует даже символическую квоту (40 тысяч баррелей в сутки), Южный Судан наращивает добычу.

Фактически на нефтяном рынке повторяется сценарий 1980х годов, когда из-за усилий Саудовской Аравии по поддержанию цен ее доля на глобальном рынке снизилась с 17,2% до 6,3%, в то время как доля не входящих в ОПЕК стран увеличилась с 62,9% до 72%.

Осознав бесперспективность такой политики, саудиты в 1985 году резко увеличили добычу. Уже в следующем году втрое рухнули цены на нефть (с 30 до 10 долларов за баррель), а еще через пять лет - Советский союз.


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