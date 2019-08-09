Видеоблогер раскрыл незаконную схему разорения частного бизнеса в Беларуси 16 9.08.2019, 10:21

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Ашихмина Елена Ивановна

Ущерб экономике от этой схемы поражает.

Многие годы в Беларуси действовала незаконная схема разорения частного бизнеса, которая разорила и довела до банкротства тысячи белорусских предприятий и нанесла непоправимый урон экономике страны, исчисляемый в миллиардах долларов и сотнях тысяч испорченных судеб. Об этом предпринимателю Сергею Тихановскому на канале «Страна для жизни» рассказала Ашихмина Елена Ивановна.

Вместе со своим братом она предоставила 70 килограммов доказательств существования этой схемы, которая уничтожила их предприятие и превратила их жизнь в ужасный сериал. Ущерб нанесенный их организациям ООО «Болсе» они оценивают в 600 000$ и по ТЧУП «Болсе-сервис» более 3 млн $.

Более 5 лет Елена искала правды и защиты у различных государственных органов: она обращалась в суды различных инстанций, в прокуратуру, следственный комитет, КГБ, МВД, Верховный суд, обращалась и к 110 депутатам, предъявляя все доказательства существования незаконной схемы разорения частного сектора экономики. Но все ее попытки были безрезультатны. Последняя надежда Елены - открытое обращение к Лукашенко, которое выйдет через несколько дней на канале «Страна для жизни».

Во главе преступной схемы стоят сотрудники налогового органа, которые превышают свои полномочия, присваивая полномочия экономических судов, незаконно доначисляют налоги организациям.

Они составляют акты налоговых проверок, в которые включают недостоверные сведения (закон объявляет такие акты подложными документами), и на основании таких «актов» незаконно доначисляют проверяемым организациям налоги и пени, запрещая при этом осуществлять предпринимательскую деятельность – что также незаконно. А когда, в процессе реализации незаконных действий у сотрудников налоговых органов не получается беспрепятственно реализовать свои замыслы, то они «не стесняются» направлять в органы милиции и прокуратуры свои ложные доносы в отношении руководителей этих предприятий, защищающих свои законные интересы, с целью устранить их от руководства предприятиями, в том числе и путем незаконного привлечения их к уголовной ответственности. И в любом случае деятельность таких сотрудников налоговых органов, участвующих в реализации преступной схемы завершается незаконным возбуждением по их инициативе дел о банкротстве этих предприятий с последующей их ликвидацией.

При этом таким способом не только фактически уничтожается частное предприятие, но также такие сотрудники налоговых органов скрывают все незаконно содеянное ими. Государственные органы на протяжении 5 лет ни по одному из 74 направленных в эти органы заявлениям о преступлениях не возбудили ни одного уголовного дела, при указании в этих заявлениях о преступлениях всех необходимых признаков преступлений.

Отказ судебной системы РБ разрешать дело по закону - второе звено в цепи. Независимых судов в Беларуси нет. Третье звено - это органы дознания, которые либо отказываются проверять указанные данные, либо не регистрируют заявление о преступлении. Все это происходит, чтобы скрыть ранее совершенные преступления налогового органа, судей и органов дознания. Незаконный арест имущества налоговым органом и реализация его через торговый дом «Восточный», где он реализуется «за копейки», уценяя его на 30% каждый месяц. В результате таких действий полностью останавливается уставная деятельность предприятия. Если предприниматель сам не уходит в банкротство и не бежит за границу, то следующее звено в этой схеме - ложные доносы и возбуждение уголовных дел на предпринимателей с формулировкой: противодействие налоговому органу исполнить приказ экономического суда.

Последнее звено в преступной схеме - институт недобросовестных лиц, привлекаемых экономическими судами к выполнению функций управляющих по банкротству. На них возложена обязанность путем незаконного лишения должников по делу о банкротстве их имущества и блокирования реализации должниками своих прав на защиту в судах, а также путем совершения преступлений этими управляющими, результаты которых способствуют недобросовестным судьям принимать незаконные решения в отношении Должников по делам о банкротстве в целях скорейшей и окончательной их ликвидации в процессе банкротства.

А Министерство экономики и его Департамент по санации и банкротству никаких разъяснений правовых норм Закона о банкротстве никому не дает, и позволяют себе неправильно применять либо вообще не применять Закон о банкротстве. В такой правоприменительной практике подразделение Департамента по санации и банкротству дошли даже до того, что самоуправно присваивают полномочия экономических судов, и незаконно, с превышением полномочий, прекращают административные дела в отношении управляющих с целью увести их от установленной законом ответственности.

Ущерб экономике от этой схемы поражает. В результате этих незаконных действий оказалось, что та сумма, которая была незаконно перечислена в бюджет, меньше в сотни раз, чем сумма налогов, которые бы законно заплатила организация, если бы ее деятельность не прекратили.