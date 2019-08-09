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Британские истребители дважды перехватили военные самолеты РФ

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  • 9.08.2019, 10:27
Британские истребители дважды перехватили военные самолеты РФ
Иллюстрационное фото

Бомбарировщики Ту-95 и истребители Су-27 приближались к британскому воздушному пространству.

Истребители Военно-воздушных сил Великобритании в четверг, 8 августа, дважды поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов. Об этом сообщило британское Министерство обороны, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

В первом случае истребитель Typhoon и многоцелевой заправщик Voyager вылетели с шотландской базы Лоссимут для наблюдения за двумя российскими бомбардировщиками Ту-95, которые приблизились к британскому воздушному пространству.

Во второй раз для сопровождения российского Ту-95 и двух истребителей Су-27, совершавших полет вблизи Эстонии, вылетели дислоцированные в Прибалтике истребители Typhoon.

По словам министр обороны Великобритании Бена Уоллеса, действия британской авиации необходимы для круглосуточного обеспечения безопасности Великобритании.


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