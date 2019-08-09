Как журналисты собирали первоклассника в школу на китайских сайтах 1 9.08.2019, 10:33

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Можно ли сэкономить, если собирать ребенка в школу в китайских интернет-магазинах?

Считается, что на китайских сайтах можно найти все, что угодно. А еще, что стоит это «все что угодно» намного дешевле, чем в Беларуси, хотя качество товаров аналогичное. Но так ли это на самом деле и всех ли товаров касается? Intex-press.by решила собрать первоклассника в школу на китайских сайтах и сравнить их цены на школьные товары с нашими.

Смотрели журналисты товары по списку для первоклассника, который предоставила им мама одной из будущих барановичских школьниц. В него вошли канцтовары, одежда и обувь, а также спортивная форма.

Канцтовары: дешевле, но не все есть

Искать канцелярские товары из списка для белорусских школьников на китайских сайтах оказалось непростой задачей. Во-первых, далеко не все там можно найти. К примеру, тонкие тетрадки в косую полоску или вееры из букв и цифр мы так и не обнаружили, хотя потратили на это несколько часов.

Во-вторых, китайцы очень любят нестандартно и ярко оформлять даже самые стандартные вещи (те же тетради, альбомы и прочее). А вписать такие вещи в наши строгие школьные стандарты и шаблоны, особенно в первом классе, вряд ли получится. Купить ту же красивую тетрадь, конечно, можно. Но смысл это делать, если пользоваться ею в школе ребенок все равно не сможет?

Ну и в-третьих, ценники на школьную канцелярщину оказались не такими низкими, как представлялось. А сэкономить можно больше на тех вещах, которые и у нас стоят недешево. Взять, к примеру, школьные пеналы. В Барановичах самый бюджетный вариант твердого пенала на два отделения на замке стоит порядка 3,5 рублей. На китайских же сайтах самые дешевые пеналы такого рода продают по 2 доллара (то есть дороже 4 рублей). Зато дорогие пеналы на несколько отделений, за которые в наших магазинах просят 20 рублей, в Китае можно заказать за 14 рублей.

Такой пенал можно купить в китайских интернет-магазинах примерно за 14 рублей.

В общем, из 22 пунктов списка журналисты нашли 15. Но даже если удавалось найти товары, которые в Китае продают дешевле, чем у нас, зачастую за их доставку в Беларусь требуется доплата. Соответственно, рассчитывать на экономию за счет канцтоваров не стоит.

Одежда: два в Китае по цене одного в Беларуси

Комплект одежды на девочку за 19 рублей.

А вот на детской одежде действительно можно сэкономить. Главное следовать двум правилам. Первое: следить за тем, чтобы доставка в Беларусь была бесплатной, потому что на некоторые товары выше стоимости самих товаров. Второе: внимательно читать отзывы, потому что не все то хлопок (экономим-то мы на бюджете, а не на здоровьи дитяти), что на сайте хлопком подписано.

Итак, если в Беларуси цены на детские спортивные костюмы стартуют от 30 рублей, то в в Китае — от 18 рублей. А по цене кедов в Беларуси в Китае можно купить детские кроссовки.

Спортивный костюм за 17 рублей.

То же самое касается школьной формы. Комплект из белой хлопковой блузки-рубашки с длинным рукавом, клетчатой юбки и банта-бабочки в Китае можно купить дешевле 20 рублей. В барановичских магазинах одна рубашка стоит от 26 рублей.

Обувь: дешевле, но без примерки

Кожаная обувь — она и в Китае кожаная обувь. Ценник на нее, соответственно, не может быть копеечным. Однако все равно на фоне цен белорусских магазинов кожаные туфли для первоклассниц на китайских сайтах продаются дешево. Если в Барановичах туфли из кожи можно купить за 69-75 рублей, то в Китае ценник на ту же обувь стартует от 37 рублей (за столько у нас продают искусственную обувь). Единственный минус — по почте примерять пару перед покупкой невозможно, а ведь главное требование к детской обуви — ее удобство. Поэтому при покупке обуви дистанционно велик риск не угадать с полнотой и размером.

Туфли из натуральной кожи за 46 рублей.

В общем, если подходить к шопингу с умом, по крайней мере на покупке одежды и обуви к школе можно сэкономить, если заказывать ее в китайских магазинах. Вот только товары на картинке не всегда соответствуют тому, как они выглядят в реальности. Да и посылки в последнее время идут все дольше. Все это следует учитывать, прежде, чем окунуться в мир зарубежного интернет-шопинга.